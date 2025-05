¿Influencer Mario Aguilar pensó en irse de este mundo? Se sincera sobre su depresión y dice: “Me perdí”

Tras la crisis de salud que sufrió a finales de abril y que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia, el influencer Mario Aguilar confesó los oscuros momentos que vivió por la depresión.

En una entrevista para el canal de Mich Rubalcava, el también cantante, quien ahora tiene 29 años, contó que, en su momento, lidió con una depresión tan fuerte que lo llevó a pensar en irse de este mundo.

Mario Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Mario Aguilar pensó en que iba a morir?

De acuerdo con su relato, todo empezó cuando tenía 21 años. En aquel entonces, su mamá, doña Gloria, estuvo hospitalizada en varias ocasiones por cuestiones de salud, entre otras, una embolia.

A pesar de que contaba con el apoyo de sus hermanos, él era el responsable de cuidarla, pues era quien vivía con ella. El joven confesó que esto, aunado a otras situaciones, provocó que se “descuidara” y se ausentara de redes sociales.

“Cuando yo terminé mi primera relación, como que estaba pasando por eso, a mi mamá le da una embolia… y mi mamá no salía de estar enferma. No salía de estar en el hospital. Pierde el habla… Fue muy pesado. Fue una etapa muy dura. Caí en una depresión horrible. Me descuidé muchísimo. Empecé a subir de peso. Fue muy feo”, expresó.

Pese a que lo sucedido con su madre influyó en su depresión, dejó claro que jamás la ha culpado, ya que, según sus palabras, fueron las “cartas” que les tocaron a ambos.

“Al final del día, yo era quien vivía con ella. Era quien daba el pitazo de: ‘Mi mamá se puso mal’. Fue muy pesado. Y yo lo que le digo a mi mamá es que yo lo cuento como lo viví. No quiere decir que tú hayas sido una carga. Le digo: ‘No, son las cartas que nos tocaron. A ti te tocaron las embolias y a mí me tocó atenderte’”, puntualizó.

¿Cómo se encuentra actualmente Mario Aguilar tras su periodo de depresión?

Mario relató que, en su momento, se dio cuenta de que no estaba bien y fue al psicólogo para atenderse. Tras contarle sus síntomas, le recomendó que fuera a ver a un psiquiatra, ya que su salud mental podría empeorar.

“Yo entendí que no estaba bien. Yo hablo con un psicólogo y me dice ‘Yo ya no te puedo atender. Tú te tienes que ir al psiquiatra. Tú tienes que medicarte’. Aparte, yo tengo una hermana que perdió la vida a base de s.... Es un tema que no me gusta hablar, pero que lo toco por el hecho que yo traigo esos antecedentes” Mario Aguilar

El famoso finalizó la conversación diciendo que tanto él como su madre se encuentran mucho mejor. En su caso, las terapias fueron parte fundamental para salir adelante y sentirse mejor.

Mario Aguilar / Redes sociales

¿Quién es Mario Aguilar?

Mario Alfonso Aguilar González, más conocido como Mario Aguilar, es un influencer y cantante nacido el 23 de septiembre de 1995 en Tijuana.

Su carrera como creador de contenido inició en 2015, cuando subió un video a Facebook con sus compañeras de preparatoria.

Además de redes sociales, ha incursionado en la música con temas como ‘Corazón roto’ y ‘Devuélveme el tiempo’.

En 2023, se comprometió con su novio, Lalo Zapien.

A finales de abril, reveló que se había sometido a una cirugía. Si bien no dio detalles, aseguró que todo había salido bien.

