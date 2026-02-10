Alma Cero reconoce que subió de peso: entre antojos y dietas, la actriz revela secreto para bajar los kilitos

Alma Cero compartió que experimentó un aumento de peso y que, ante esta situación, decidió modificar sus hábitos y comenzar una dieta. La actriz habló con transparencia sobre este proceso personal, explicando las razones que la llevaron a tomar la decisión y cómo ha enfrentado este cambio en su rutina.

No te pierdas: Ritual de Año Nuevo 2025 para mantener la pasión por Alma Cero

Alma Cero reveló que subió de peso. / Foto: IG/alma_cero

¿Qué dijo Alma Cero sobre su aumento de peso?

Alma Cero habló sobre los cambios físicos que ha experimentado recientemente durante una entrevista con Imagen TV, mientras se encontraba caracterizada como la Jarocha. En ese contexto, la actriz se refirió al aumento de peso que registró y a las acciones que decidió tomar para ajustar su rutina y enfocarse en su bienestar.

La también bailarina explicó que comenzó a hacer modificaciones en sus hábitos, incorporando ejercicio con el objetivo de alcanzar una meta específica. Compartió las cifras de su proceso y detalló cómo ha ido avanzando en este camino, señalando que se trata de un ajuste progresivo.

“Una trata de que todas las piezas queden en su lugar, como luego viejito, ajustando un poquito con el ejercicio. Había yo subido mucho de peso, estaba pesando casi 66 kilos, queremos llegar a los 60 kilos, estamos en los 62”, comentó la actriz.

No te pierdas: Alma Cero: Es muy celosa con su esposo y revela los problemas de salud que la alejan del teatro

Alma Cero se puso a dieta para bajar de peso. / Foto: IG/alma_cero

¿Qué hizo Alma Cero para bajar de peso?

Luego de reconocer que subió de peso y que decidió retomar el ejercicio para alcanzar su meta, Alma Cero detalló qué cambios hizo en su alimentación para lograrlo. En la misma conversación, explicó que ajustó su dieta de inmediato, modificando varios de sus hábitos cotidianos para enfocarse en reducir medidas sin dejar de reconocer los gustos que forman parte de su vida diaria.

“Me puse luego, luego, las pilas, puro licuado verde, de pura hierba, de ese que da mucha náusea con piña, porque no me compraron vestuario nuevo, el público está acostumbrado a verla a una bonita arreglada y delgadita como una gacela, de pronto tenías la cintura de avispa y al rato la traes de panal”, comentó Alma Cero.

La actriz señaló que optó por consumir licuados verdes como parte de su rutina y aumentar la ingesta de agua, además de suspender el consumo de alcohol. También habló de los antojos que forman parte de sus fines de semana y de su gusto por distintos alimentos, al tiempo que reconoció que mantenerse en dieta implica disciplina frente a esos hábitos.

“A Alma (le encantan) las tostadas de pata con el marido cada fin de semana, que el esquite con sopa de liga, de esa de vasito, a ella le encanta la tragadera, le fascina y los dulces, no digamos, agarra las papas con queso crema y estoy a dieta. Tomo mucho agua, dejamos el alcohol porque el alcohol inflama mucho, no somos una persona que fume, tratamos de comer bien aunque somos tragonas”, puntualizó la actriz.

No te pierdas: Alma Cero asiste a la fiesta de la mamá de Nodal y revela detalles de la relación familiar

Alma Cero reveló su secreto para bajar los kilitos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alma Cero?

Alma Cero, nacida el 8 de agosto de 1975 en la Ciudad de México, es una actriz, comediante, presentadora y cantante mexicana. Es reconocida por su trabajo en televisión, especialmente por interpretar a “Rosa Aurora” en la serie María de Todos los Ángeles y por formar parte del programa de entretenimiento Sabadazo. Es hija de la actriz de doblaje, teatro y bailarina Patricia Quintero.

Se formó en música, danza y taller escénico en el INBA y posteriormente estudió actuación en el CEA de Televisa. Tras concluir su preparación, participó en diversos sketches y programas de comedia como actriz de reparto. En 2008 se integró al elenco de María de Todos los Ángeles, serie que tuvo temporadas en 2009 y 2013.

La actriz Alma Cero ambién participó en la cobertura del Mundial de Futbol de 2014 y, en 2017, se incorporó a TV Azteca para la telenovela 3 familias. Más adelante regresó a Televisa, donde ha intervenido en producciones como Albertano contra los mostros y El príncipe del barrio

No te pierdas: Alma Cero ya tiene reemplazo en ‘Lagunilla, mi barrio’ ¡Famosa actriz entra al quite!