Alma Cero habla de su salida de ‘Lagunilla, mi barrio': ¿se fue o la fueron?

Alma Cero rompió el silencio y habló sobre los motivos que la llevaron a abandonar ‘Lagunilla, mi barrio’. La actriz y cantante, conocida por su talento en el escenario y su cercanía con el público, decidió compartir los detalles de su salida de la obra de teatro. Sus declaraciones, dejan al descubierto: ¿se fue o la fueron?

La salida de Alma Cero de Lagunilla, mi barrio genera curiosidad: la actriz explica cómo fue realmente. / Foto: IG/alma_cero

¿A Alma Cero la corrieron de ‘Lagunilla, mi barrio’?

Alma Cero interpretó por años a ‘la Jarocha’ en ‘Lagunilla, mi barrio’, la obra de Alejandro Gou, de la cual se fue en buenos términos, dejando claro que su salida se realizó de manera respetuosa y sin conflictos con el elenco ni la producción.

“Yo sí dije adiós y todo, no tengo que ir con acomodadora y acomodadora, con cada persona, con todo respeto que me merecen los acomodadores, yo terminé bien…”, señaló Alma Cero a medios de comunicación, destacando que su salida de Lagunilla, mi barrio, se realizó de manera respetuosa y sin conflictos con el elenco ni la producción y por decisión propia.

¿Por qué Alma Cero sale de ‘Lagunilla, mi barrio’?

Alma Cero explicó de manera clara los motivos de su salida de la obra de teatro Lagunilla, mi barrio. La actriz compartió con sus seguidores que su decisión está vinculada a su cuidado personal y al manejo de su salud, aclarando que todo se hizo con respeto hacia el equipo de la producción y los involucrados en el proyecto.

La actriz también hizo énfasis en la importancia de cuidar su bienestar físico: “…y sobre todo estoy cuidando mi salud, que es un hecho que mi esposo me tiene que seguir inyectando vitamina B12 y haciendo terapias para poder estar en escena. Yo tengo que cuidar mi cuerpo”, explicó, subrayando que su salud es la prioridad en su carrera.

¿De qué está enferma Alma Cero?

En diciembre de 2024, Alma Cero contó en entrevista con TVNotas que pasaba por un fuerte problema de salud: “Tengo una lesión en las cervicales. Estoy en varias terapias. Tomo una especial por ultrasonido. También me ponen una cosa con láser, tipo masajes, y estoy medicada. Evito a toda costa tener que operarme, porque tengo toda la vida en el espectáculo”.

“Llevo pisando los escenarios desde hace 45 años, aunque me vea una joven de 20 (ríe). Y no quiero entrar al hospital por esto”.

Alma nos explicó más a detalle de esta lesión: “Es peligroso porque son las cervicales. Tomé la decisión de dejar ‘Lagunilla mi barrio’, porque ya no podía con tanto. En esta lesión también se ve involucrada la médula. Están muchos nervios que, por otra lesión, también tengo rotos de la paleta derecha. Dar función con las extremidades dormidas o con muchos dolores me costaba trabajo. Por eso tuve que salirme y así estar más relajada”.

-Con información de Juan Pablo Méndez y Gil Huerta.