¿Quién era y de qué murió Ariadnalí De la Peña? La joven actriz que conmocionó al teatro y la televisión

La noche del 18 de septiembre se confirmó la muerte de la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña, reconocida por su trayectoria en teatro, televisión y cine independiente. La repentina partida de de la Peña ha generado conmoción entre colegas y seguidores, quienes no tardaron en compartir mensajes de despedida y muestras de cariño hacia la joven intérprete.

Te puede interesar: Muere querida influencer tras perder la batalla contra el cáncer; estaba a días de cumplir 22 años

Ariadnalí De la Peña / Instagram

¿Quién era Ariadnalí De la Peña y en qué proyectos participó?

Ariadnalí de la Peña fue una actriz mexicana que incursionó en cine, televisión y teatro. Su carrera artística la llevó a destacar en diversos formatos, consolidando un perfil versátil y en constante crecimiento.

En teatro, uno de sus trabajos más recientes fue la puesta en escena ‘Si estás leyendo esto es porque sobreviviste’, producción que confirmó públicamente su fallecimiento. En cine, de acuerdo con el sitio IMDb, participó en cortometrajes como Valle de los conejos, San Cristóbal y Areluc Emaval.

En televisión, de la Peña tuvo apariciones en producciones reconocidas como Fear The Walking Dead, Familia de medianoche y Los Hámsters. Además, utilizaba sus redes sociales, donde acumulaba más de 15 mil seguidores en Instagram, para compartir aspectos de su vida personal y profesional.

Te puede interesar: Encuentran sin vida a boxeador mexicano en plena carretera; exhiben desgarradora imagen de sus restos

Ariadnalí De la Peña / Instagram

¿Qué dijeron colegas y amigos sobre la muerte de Ariadnalí de la Peña?

La primera en dar a conocer la noticia fue la creadora de contenido Lizbeth Rodríguez, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje lamentando la partida de la actriz. Posteriormente, el actor Edén Villavicencio también expresó su tristeza ante la noticia.

La compañía teatral donde trabajaba De la Peña compartió un emotivo mensaje en el que se leía:

“Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho” Post de bienchicles

Dichas palabras circularon rápidamente en redes sociales, donde colegas y seguidores sumaron condolencias y recuerdos de la actriz.

Te puede interesar: Muere actor de Grey’s Anatomy tras accidente automovilístico, ¿quién era Brad Everett Young y qué le pasó?

¿De qué murió Ariadnalí De la Peña y qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de Ariadnalí de la Peña. La información disponible proviene principalmente de mensajes compartidos en redes sociales por parte de amigos, colegas y la producción teatral con la que colaboraba.

La falta de detalles ha generado incertidumbre, pero sus compañeros de profesión han preferido enfocar sus mensajes en homenajes y muestras de cariño. La noticia ha dejado en claro el lugar que ocupaba Ariadnalí en la escena cultural, así como el reconocimiento a su talento en diferentes disciplinas artísticas.

Te puede interesar: Cuerpo encontrado en auto del cantante D4vd correspondía a una joven que llevaba un año desaparecida