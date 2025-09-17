Cuerpo encontrado en auto del cantante D4vd, correspondía a una joven que llevaba un año desaparecida

Hace unos días, el rapero D4vd se encontraba en el ojo del huracán debido a un escalofriante descubrimiento, pues dentro de un carro Tesla que se encontraba en un “corralón” de autos (y que estaba a su nombre), fue encontrado el cuerpo de una persona en la cajuela. El vehículo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, más conocido como D4vd, un cantante de 20 años que saltó a la fama los últimos meses. Fue apenas en las últimas horas que se reveló quién era.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo en el automóvil del cantante D4vd?

Según información proporcionada por la Policía de Los Ángeles al medio TMZ, un cadáver fue descubierto en la cajuela de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd (David Anthony Burke). El vehículo se encontraba en un corralón municipal, luego de haber sido abandonado por al menos cinco días en la zona de Hollywood Hills.

Según reportes, el hallazgo ocurrió después de que trabajadores del depósito alertaran a las autoridades debido a un fuerte olor proveniente del auto. Al revisar el maletero, encontraron un cuerpo envuelto en una bolsa, aunque las circunstancias exactas aún no han sido esclarecidas. La identidad de la persona fallecida no había sido revelada y la policía inmediatamente inició una investigación para determinar la causa de muerte y si existe alguna relación con el artista.

En redes sociales, muchos usuarios cuestionan cómo fue posible que el coche permaneciera varios días sin que se reportara como robado o desaparecido y cómo llegó al depósito sin que nadie advirtiera lo que contenía en su interior.

D4vd, automóvil / Redes sociales y canva

¿De quién era el cuerpo que encontraron en el auto del rapero D4vd?

Tras el hallazgo del cuerpo el día 8 de septiembre en el carro del rapero D4vd, las autoridades comenzaron las investigaciones de manera inmediata.

Según el informe preliminar del médico forense del condado, compartido a medios estadounidenses, el cuerpo no estaba intacto y presentaba signos de deterioro severo, probablemente acelerado por las altas temperaturas veraniegas . La identificación fue posible gracias a los registros dentales y una serie de rasgos distintivos, como un tatuaje en el dedo índice derecho y una pulsera de cadena amarilla.

Así que hicieron el anuncio de que el cuerpo era el de una chica menor de edad que estaba desaparecida desde hace más de un año , por lo que la polémica y controversia en torno al rapero escaló a un nuevo nivel, ya que en redes señalan que el rapero, presuntamente, ha aparecido en distintas ocasiones con la joven en diferentes vídeos detrás de cámaras o conviviendo, todo esto, a manera de especulación y comentarios de internautas.

La causa de muerte ha sido clasificada como “diferida”, lo que significa que se necesitan más exámenes toxicológicos y forenses para determinar cómo murió la joven.

D4vd, cantante / Redes sociales

¿Cuál es la conexión que puede tener la joven encontrada muerta y el rapero D4vd?

El Tesla en el que se encontró el cuerpo está registrado oficialmente a nombre de David Anthony Burke, el joven cantante conocido como D4vd . El artista, originario de Houston, Texas, ganó notoriedad mundial en 2023 con temas como Romantic homicide y Here with me, acumulando millones de seguidores en redes sociales.

La madre de la joven que fue hallada sin vida en el automóvil reveló al medio TMZ que su hija estaba saliendo con un joven llamado “David” poco antes de su desaparición en abril de 2024. Si bien no se ha confirmado que se trate del cantante, la coincidencia ha generado una ola de especulaciones y presión mediática.

Un portavoz de D4vd aseguró que el cantante está colaborando plenamente con las autoridades y que “no tiene conocimiento directo” de cómo el vehículo terminó abandonado ni de los hechos ocurridos. A pesar de la situación, su equipo confirmó que el artista seguirá adelante con su gira, que incluye presentaciones en Seattle y Los Ángeles.

