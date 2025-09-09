Encuentran cadáver en el auto de un famoso cantante que cantó en Coachella 2025: ¿De quién se trata?

Un descubrimiento estremecedor ha sacudido el mundo del entretenimiento. En Los Ángeles, fue encontrado un cadáver dentro del automóvil de un famoso cantante de 20 años que ha ganado notoriedad internacional en tiempo récord. El joven artista, que recientemente debutó en Coachella, acumula millones de seguidores y oyentes en redes sociales y plataformas de streaming. ¿De qué cantante se trata?

¿A qué cantante pertenecía el auto en el que hallaron un cadáver?

D4vd es un cantante y compositor que nació en Houston, Texas. Desde muy joven, mostró interés por la música y por los videojuegos. En distintas entrevistas, D4vd reveló que empezó grabando canciones en su clóset con su iPhone, usando herramientas básicas como la app BandLab.

Sin educación formal en música, D4vd fue desarrollando su propio estilo a través de la experimentación. Su talento natural para las melodías pegajosas y letras emotivas pronto llamó la atención en redes sociales, especialmente en TikTok, donde varios de sus temas se viralizaron.

En 2022, lanzó su sencillo “Romantic homicide”, que se volvió un fenómeno viral. La canción, de corte minimalista y melancólico, mezclaba influencias de rock alternativo, pop y R&B (un estilo de blues). La letra sobre una ruptura dolorosa, junto con un videoclip estilo noir, conectó rápidamente entre fans y seguidores.

D4vd, cantante / Redes sociales

¿Cómo fue encontrado el cádaver en el auto del cantante D4vd?

De acuerdo con información confirmada por la Policía de Los Ángeles al portal TMZ, el cuerpo fue hallado dentro de la cajuela de un Tesla registrado a nombre de D4vd (David Anthony Burke), el cual se encontraba en un depósito municipal tras haber sido abandonado durante al menos cinco días en la zona de Hollywood Hills.

El descubrimiento se produjo luego de que empleados del depósito reportaran un olor fétido proveniente del vehículo. Al abrir la cajuela, las autoridades encontraron el cuerpo dentro de una bolsa, en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, y la policía ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de muerte y cualquier posible vínculo con el cantante.

Uno de los puntos que más genera dudas en redes, es cómo el vehículo pudo estar estacionado tantos días sin que se emitiera un reporte de robo o desaparición, y cómo terminó en el depósito sin que nadie notara el contenido del maletero.

D4vd, automóvil / Redes sociales y canva

¿Qué ha dicho D4vd ante el hallazgo del cadáver en su auto?

El cantante D4vd es considerado una de las promesas emergentes más sólidas del indie pop y el R&B. Con solo 20 años, el cantante cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y supera los 33 millones de oyentes mensuales en Spotify. Este mismo año lanzó su álbum debut y tuvo una destacada actuación en el festival Coachella, lo que consolidó su ascenso meteórico en la industria musical.

No está confirmado si D4vd está siendo formalmente investigado, pero el hecho de que el auto esté registrado a su nombre ha levantado múltiples interrogantes. Hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre el hallazgo ni ha hecho declaraciones a los medios .

Lo que sí llama la atención es que, a pesar de la gravedad de la situación, el cantante continúa activo en redes sociales, donde ha estado publicando historias y contenido promocional como si nada hubiera ocurrido. A pesar del revuelo mediático, ni el equipo de representación del cantante ni su sello discográfico han emitido declaraciones hasta el momento.

