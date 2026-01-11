¿Kristal Silva molesta por comparaciones con Galilea Montijo? La conductora responde tajante

El trabajo como conductora de Kristal Silva estuvo bajo la lupa durante su participación como conductora de “La granja VIP”, reality que inició en octubre y concluyó el 21 de diciembre con el triunfo de Alfredo Adame.

Desde el arranque del programa, su labor generó opiniones divididas entre la audiencia.

En redes sociales, la conductora recibió múltiples críticas, ya que algunos internautas señalaron un supuesto favoritismo hacia ciertos participantes, en especial los integrantes del grupo conocido como Cacaraqueo.

Aunque también muchos aplaudieron en redes el trabajo de Kristal Silva y hasta la compararon con Galilea Montijo, conductora de “Hoy” de “La casa de los famosos México”, quien lleva más de 25 años de trayectoria en la televisión mexicana.

Kristal Silva / Redes sociales

¿Qué dijo Kristal Silva de las comparaciones con Galilea Montijo en la conducción?

Kristal Silva fue cuestionada por los señalamientos que la vinculan con Galilea Montijo tras su reciente trabajo en televisión. Lejos de incomodarse, la conductora de Venga la alegría tomó los comentarios con madurez y reconocimiento hacia la trayectoria de su colega.

De acuerdo con Kristal Silva, este tipo de comparaciones le resultan “lindas”, sobre todo porque Galilea Montijo es una de las figuras más consolidadas de la conducción en México.

Para Kristal ser mencionada junto a un nombre de ese peso representa un reconocimiento a su esfuerzo y crecimiento profesional.

“Es un honor, es un privilegio que lo hagan con una mujer que tiene una trayectoria gigante. Impone, yo hablo como conductora que no solo hace bien su trabajo, sino también en la moda destaca”, comentó Silva en entrevista con Edén Dorantes.

No obstante, la conductora también dejó claro que no considera adecuado que las comparaciones se conviertan en competencia directa, ya que cada una tiene su propio estilo.

“Es de verdad un privilegio que lo hagan, pero no me parece adecuado que existan comparaciones cuando cada una está en lo suyo y representa una personalidad, cada una es auténtica”. Kristal Silva

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

Kristal Silva revela cómo afrontó las críticas por la La granja VIP

Kristal Silva, conductora de La granja VI P habló con honestidad sobre las críticas que recibió durante su trabajo en el reality que, aunque tuvo buena respuesta del público, también generó comentarios negativos en redes sociales.

La conductora reconoció que no fue un proceso sencillo y que tuvo que aprender a manejar opiniones encontradas todos los días.

De acuerdo con Kristal, el formato del programa la expuso a reacciones muy extremas por parte de la audiencia, lo que en algunos momentos resultó emocionalmente pesado.

“Fue complicado. Sí se siente fuerte, diario era o te aman o te odian. La gente sí es dura y sabemos que eso por más que invitemos al público a ser más consciente”, explicó.

La conductora también reveló que recibió ataques directos en redes sociales, los cuales la pusieron a prueba. Sin embargo, aseguró que esta experiencia le dejó aprendizajes importantes.

“Yo tengo mucha fortaleza y trato de omitir y desechar e ignorar, pero hubo momentos en los que me atacaron horrible”, compartió.

A pesar de los momentos difíciles, Kristal Silva considera que su paso por “La granja VIP” la ayudó a crecer, tanto a nivel personal como profesional. “Si no hubiera pasado tampoco hubiera aprendido de lo que es el reality”.

