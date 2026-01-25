Filtran la producción con la que Galilea Montijo busca romper el rating como Las Kardashian

Galilea Montijo una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, se encontraría grabando un nuevo reality, pero esta vez no sería ella la conductora sino la protagonista de su propio reality show, uno muy al estilo de Las Kardashian.

Aunque no existe confirmación oficial, filtraciones, videos detrás de cámaras y han despertado sospechas.

De acuerdo con la creadora de contenido de farándula, Chamonic todo apunta a que la conductora estaría lista para mostrar su vida privada como nunca antes, en un formato íntimo, lleno de lujos, viajes y convivencia con famosos.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Galilea Montijo tendrá su propio reality show al estilo de Las Kardashian?

Galilea Montijo no es ajena al mundo de los realities. Su carrera dio un giro importante cuando ganó la primera temporada de “Big brother vip México”, y desde entonces se ha mantenido vigente en este tipo de formatos. Aunque actualmente no participa como concursante, su papel como conductora en “La casa de los famosos México” la ha consolidado como una de las figuras favoritas de la televisión.

De acuerdo con Chamonic, locutora y creadora de contenido especializada en espectáculos, Galilea Montijo estaría preparando un proyecto completamente suyo, el cual no sería una docuserie tradicional.

“Galilea Montijo hoy hizo una fiesta ‘Galy Fest’, con varios de los participantes de LCDLFMX y amigos, pues les cuento que ha estado grabando partes de lo que será su docuserie, aunque me comentan que más que docuserie será un reality tipo Las Kardashian”, escribió Chamonic en su Instagram.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Dónde se transmitirá el reality de Galilea Montijo?

Según lo revelado por Chamonic, el reality show de Galilea Montijo se transmitiría a través de ViX, la plataforma de streaming de Televisa. Esto coincide con la estrategia de la televisora de fortalecer su contenido digital con figuras consolidadas y proyectos exclusivos.

“Mostrará parte de su día a día, será transmitido por la plataforma digital de Televisa, o sea ViX. Cabe mencionar que varias figuras públicas estarán grabando también parte de esta docuserie, pues Televisa está apostando por su plataforma digital ViX”, escribió Chamonic en Instagram.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha de estreno ni el número de episodios que tendría el programa.

Tampoco se ha confirmado si el reality será lanzado en una sola temporada o si se tratará de un proyecto a largo plazo.

Galilea Montijo prepara nuevo proyecto y filtran la producción con la que quiere arrasar como Las Kardashian / Instagram: @galileamontijo

¿De qué tratará el reality show de Galilea Montijo?

Todo indica que el reality show mostraría el día a día de Galilea Montijo, desde su rutina laboral hasta sus viajes, lujos y las fiestas que organiza con amigos del medio artístico. La familia ocuparía un lugar muy importante, por lo que su hijo aparecería con frecuencia, al igual que su actual pareja Isaac Moreno.

También se habla de la participación de varios exintegrantes de “La casa de los famosos México”, con quienes Galilea mantiene una relación cercana.

La reciente fiesta “Galy Fest” habría sido parte de las grabaciones, lo que explicaría la presencia de cámaras y personal de producción.

Las sospechas aumentaron cuando Galilea y su hijo compartieron en Instagram fotos y videos donde se observan claquetas, iluminación y personas dando indicaciones, especialmente durante un viaje a Acapulco.

Aunque nunca mencionaron directamente que se trate de un reality show, el detrás de cámaras dejó claro que un nuevo proyecto está en marcha.

Por ahora, todo se mantiene como un RUMOR, pero de confirmarse, Galilea Montijo estaría lista para abrir las puertas de su vida al público y sumarse a la era de los realities con su propia historia.

