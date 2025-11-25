¿Galilea Montijo se va de Hoy para cumplir su sueño en España? La conductora comparte su nuevo proyecto

Desde que Galilea Montijo mantiene una relación con el modelo español Isaac Moreno, se ha enamorado no solo de su belleza, sino también de España. Su vínculo con la madre patria se ha fortalecido al grado de que, en entrevistas, ha revelado que no descartaría vivir en el país europeo.

Sin embargo, ahora Galilea Montijo tiene nuevos y ambiciosos planes en España, un proyecto que ha sido un sueño de muchos años. ¿Dejará “Hoy” para cumplir su sueño en la madre patria’? Esto sabemos.

Mamá de Aldo de Nigris revela si se puso nerviosa con el novio de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Cuánto tiempo llevan Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Durante los últimos dos años, Galilea Montijo ha presumido sin filtros su relación con el modelo español Isaac Moreno, llegando a ser considerados una de las parejas más cotizadas y populares de la farándula mexicana. No obstante, lo cierto es que su romance ha tenido que superar algunas dificultades.

Se sabe que comenzaron a salir en mayo de 2023, luego de que Gali atravesara un divorcio de un matrimonio que duró 10 años con el deportista Fernando Reina. Mucho se dijo al respecto, pero la conductora de ‘Hoy’ sostuvo que su relación ya estaba mal desde antes de conocer al modelo.

Si bien no hay una total certeza de cómo se conoció la pareja, tienen una figura en común, el maquillista Alfonso Waithsman. Su romance salió a la luz precisamente gracias a unas fotos donde se dejaron ver juntos durante el cumpleaños del maquillista en mayo del 2023, según lo difundido por la revista ‘Hola’.

¿Qué proyecto emprenderá Galilea Montijo en España?

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene planes muy importantes en España, un proyecto que considera un sueño de muchos años. La conductora aseguró en entrevista que este nuevo camino no solo es profesional, sino también personal.

“Me motiva mucho poder llevar nuestra cultura a otro país”, declaró la conductora del programa “Hoy”.

El proyecto consiste en abrir una taqueria en España, con la que busca llevar los sabores y la cultura mexicana a la madre patria:

“Ahí estamos. Es un proyecto, espero, no tan a largo plazo, pero es uno de mis planes. Sí, estaré sirviendo el taquito, obvio. Fíjate que últimamente ya se está abriendo el camino: muchos lugares mexicanos se están estableciendo porque muchos mexicanos están viviendo en España”, comentó Galilea Montijo a los medios.

La actriz que ya había compartido su deseo en montar una taquería, aseguró que ya tiene socia y distribuidores sumándose al proyecto. “Ya tenemos los ingredientes, distribuidor y todo por eso te digo espero no sea tan a largo plazo”.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

¿Galilea Montijo dejará el programa Hoy para montar su taqueria en España?

Galilea Montijo ha expresado en varias ocasiones su deseo de vivir en España o de retomar proyectos en actuación. Sin embargo, por ahora no tiene planes de dejar el programa matutino Hoy, donde ha permanecido durante 16 años. Su compromiso con el matutino continúa siendo una prioridad en su carrera.

De momento, Galilea Montijo no ha señalado ninguna intención de irse a vivir a España para administrar su futuro negocio. De hecho la conductora se mantiene a la distancia en la gestión de la taqueria, trabajando de la mano con su socia para asegurar que todo funcione correctamente mientras ella continúa con sus compromisos en México

