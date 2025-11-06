¿Galilea Montijo y Ema Pulido de pleito en Las estrellas bailan en Hoy? ¡Todo por defender a Kunno! VIDEO

Una momento lleno de tensión se vivió en la más reciente emisión de “Las estrellas bailan en Hoy”, luego de que Galilea Montijo defendiera a Kunno y pusiera un alto en vivo a la jueza Ema Pulido. Todo comenzó cuando la reconocida crítica de baile hizo un comentario sobre el físico del influencer, lo que generó reacciones tanto en Kunno como en la conductora.

El momento se volvió viral rápidamente, pues Galilea no dudó en salir en defensa de Kunno tras escuchar que el influencer reconocía haberse sentido inseguro con su cuerpo por comentario de Ema Pulido.

Mira: Kunno estrena look en encuentro con Paris Hilton y lo comparan con Ema Pulido: ¿Idénticos?

Galilea Montijo defendió a Kunno en Las estrellas bailan en Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué le dijo Ema Pulido a Kunno sobre su cuerpo en Las estrellas bailan en Hoy?

Durante la presentación de Kunno y Rosa Caiafa, exintegrante de “La casa de los famosos All- stars”, Ema Pulido, jueza de Las estrellas bailan en Hoy, hizo observación sobre el físico del participante. Aunque reconoció que había mejorado en la pista, señaló que su abdomen seguía “suelto” y que era mejor que se tapara.

“Vas mejorando, pero veo también que sigues sin tener esa consistencia en tu cuerpo, está como suelto tu abdomen. Te lo he dicho todas las veces. Lo que tienes que hacer es activarlo, no soltarlo, tienes que activar tus músculos… Si se lo pueden tapar mejor, porque no se ve bonito”, comentó Ema.

Este comentario generó molestia en Kunno, quien ha sido criticado en otras ocasiones por su participación en el reality, pero esta vez decidió no quedarse callado.

Galilea Montijo defendió a Kunno en Las estrellas bailan en Hoy. / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Kunno a las críticas de Ema Pulido sobre su cuerpo en Las estrellas bailan en hoy?

Kunno explicó que los comentarios de la jueza Ema Pulido en Las estrellas bailan en Hoy lo hicieron sentir inseguro y que no era correcto opinar sobre los cuerpos de los demás, especialmente en televisión abierta.

“Considero que opinar de los cuerpos ajenos no es correcto, esta semana fue pesada para mí porque muchas inseguridades que tenía regresaron. Sé que sí podemos hablar de la técnica, pero criticar el cuerpo ajeno y tener consecuencias no está bien por que si sentí un ataque a mi físico”, expresó el influencer.

Sus palabras conmovieron al público, que aplaudió su postura y le mostró apoyo en redes sociales, donde muchos coincidieron en que Ema había cruzado una línea al hablar de su físico.

Checa: Galilea Montijo lanza dardo a Niurka tras señalarla por hacer uso de santería: “Yo la respeto, ella a mí no”

Galilea Montijo defendió a Kunno en Las estrellas bailan en Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué le dijo Galilea Montijo a Ema Pulido tras el comentario sobre el cuerpo de Kunno en Las estrellas bailan en Hoy?

Galilea Montijo, conductora principal del programa Hoy, intervino en defensa de Kunno y detuvo en seco a Ema Pulido.

“De acuerdo. Es que la otra vez usted le dijo que se tapara, usted le dijo que se tapara porque se veía aguado y no está padre, porque todo mundo estamos aguados. Sí, sí, sí, estamos aguados todo mundo, menos Rosa que es de otro mundo. No señale”, expresó Galilea, recibiendo aplausos del público.

Ema, por su parte, respondió que no se trataba de una crítica malintencionada, sino de una observación técnica, aunque dejó claro que no compartía la opinión de la conductora.

“Yo no estoy de acuerdo porque con qué trabajas ahí, con el cuerpo. No es una crítica mala, simplemente es ponte más abusado”, dijo la jueza.

¿Quién es Kunno, integrante de Las estrellas bailan en Hoy?

Kunno, cuyo nombre real es Kunno Guillermo

Tiene una amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Kunno ha salido en defensa de Ángela frente a las críticas en redes, pidiendo que paren los ataques contra la cantante.

Actualmente baila con Rosa Caifa en “Las estrellas bailan en hoy”.



Mira: Galilea Montijo, al borde del llanto, anuncia la muerte de un integrante de Hoy en vivo: “Le dio el infarto”