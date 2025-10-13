Fede Dorcaz, tras su asesinato, ‘reaparece’ en ‘Las estrellas bailan en Hoy’; así le rindieron homenaje

Este lunes 13 de octubre, se estrenó la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Aunque era algo esperado por muchos, se vio eclipsado por la muerte de Fede Dorcaz, un cantante argentino de 29 años que iba a competir junto a su novia, Mariana Ávila. Durante la primera emisión del concurso, se le rindió un homenaje al joven.

¿Quién asesinó a Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

El cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado durante la noche del pasado 9 de octubre de 2025 en la Ciudad de México. Desde que se dio a conocer su muerte, han surgido dudas y especulaciones sobre el motivo.

Hasta el momento, se manejan dos teorías en redes sociales: un asalto fallado y un ataque directo. Por un lado, el periodista Carlos Jiménez señaló que el joven iba transitando en una camioneta rentada cuando un sujeto le tiró. El responsable no se habría llevado las pertenencias de Dorcaz, por lo que especuló que pudo haber sido víctima de un atentado.

Su novia, Mariana Ávila, no solo aseguró que Fede no estaba en malos pasos, sino que también desmintió la teoría que apuntaba a que estaba viajando junto a otra mujer,

En las últimas horas, un vidente afirmó que, presuntamente, el argentino ya habría sido amenazado previamente y que el crimen estaría relacionado con una persona que, supuestamente, estaría “obsesionada” con Mariana y que presuntamente quería evitar que estuviera cerca de Fede. No obstante, esto es solo un mero rumor.

Y es que las investigaciones siguen y, hasta el momento, no se ha comunicado ningún avance, así como tampoco se ha detenido a ningún sospechoso. Por otra parte, un amigo del hoy occiso dio a conocer que los padres de este último ya estaban en México para recoger su cuerpo.

Así fue el homenaje de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado, en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Durante la emisión más reciente del programa ‘Hoy’, se anunció que Fede Dorcaz y su novia, Mariana Ávila, serán la pareja que “seguirá en el corazón” en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Posteriormente, se presentó un video inédito del promocional que grabó la dupla para el concurso, junto a una emotiva reflexión en la que recuerdan a Fede con gran cariño y resaltan el amor que le tuvo Mariana.

Programa ‘Hoy “Hay estrellas que brillan en la pista y otras que iluminan el cielo. Hoy, nuestro escenario se llena de luz. Fede nos enseñó que bailar es entregarse con el alma, y Mariana nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma para brillar más alto”

Señalaron que siempre los tendrán presentes en “cada paso, cada coreografía porque ‘Las estrellas bailan en Hoy’ ahora tiene una estrella en el cielo”.

Para finalizar, tanto los conductores como los concursantes le dedicaron un abrazo colectivo, al mismo tiempo que Mariano Osorio expresó su gran dolor ante esta pérdida y le aconsejó a todos que “valoraran la vida”.

¿Quiénes son las 12 parejas confirmadas para ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Estas son las 12 parejas que participarán en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en ‘Hoy’:

Michelle González y Julio Vallado Karenka y Manuel Riguezza Briggitte Bozzo y Aarón Mercury Bebeshita y Brandon Castañeda Jade Fraser y El Chevo Felicia Mercado y Jordan Mendoza Marcelia Figueroa y Mauricio Abad Kunno y Rosa Jessica Díaz y Aldo Guerra Jimena Longoria y Gualy Cárdenas Malillany Marín y Marcos Montero Sofía Rivera Torrres y Romeh

