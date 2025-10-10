Asesinan a Fede Dorcaz: Su novia, Mariana Ávila, lo despide con desgarrador mensaje: “Te amaré siempre”

Este viernes 10 de octubre, se dio a conocer la muerte de Fede Dorcaz, cantante argentino de 29 años, quien iba a participar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su novia Mariana Ávila.

Fede Dorcaz / IG: @fededorcaz

¿Quién asesinó a Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

De acuerdo con los reportes extraoficiales, Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, fue asesinado en la Ciudad de México, durante la noche del pasado jueves 9 de octubre.

Si bien aún no hay un comunicado oficial sobre si fue un asalto o algo premeditado, el periodista de nota roja C4 Jiménez mencionó que el artista habría sido víctima de un ataque directo, pues los responsables no se llevaron sus pertenencias.

“MAT... a ARGENTINO en PERIFÉRICO @AlcaldiaMHmx. Un hombre originario de Argentina que iba en esta camioneta rentada fue asesinado de un balazo. Un tipo le disparó de manera directa. Le dejó su reloj, alhajas, dinero. Llegó a matarlo y huyó”, contó.

Hasta el momento, no ha habido más declaraciones sobre este lamentable suceso. En tanto que su equipo de trabajo emitió un mensaje en el que lo recuerda con cariño y da sus condolencias a la familia.

“Fede Dorcaz era un artista lleno de sueños y metas por cumplir. Su partida deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo admiraban. Su legado artístico y humano vivirá en el corazón de todos los que lo amamos y acompañamos en su camino”, resaltaron.

Fede Dorcaz y su novia / Redes sociales

¿Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, y cómo lo despidió?

A través de redes sociales, Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanzó un mensaje corto, pero desgarrador, para despedirse del cantante, en el que deja ver el gran dolor que siente por la muerte del cantante.

Mariana Ávila “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor para que pueda sobrellevar su duelo. Tras su declaración, ya no ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales.

Mariana Ávila es una cantante, modelo e influencer venezolana de 30 años. Radica en México desde hace varios años. En 2024, firmó su primer contrato discográfico con Universal Music México, lanzando su primer sencillo oficial “El Don”.

También ha sido invitada a varios programas de televisión y eventos como Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, MTV Miaw y KCA México. Es sumamente popular en redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con más de 4 millones de seguidores, mientras que en su TikTok, tiene 19 millones.

Hace poco, se había confirmado que participaría en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Poco después de que Fede muriera, se dio a conocer que él estaba contemplado para ser su pareja de baile.

¿Cómo fue la relación entre Mariana Ávila y Fede Dorcaz?

El romance entre Mariana Ávila y Fede Dorcaz comenzó a principios de 2024. Aunque al principio quisieron mantenerlo en privado, poco después se hizo público y, desde ese entonces, se han mostrado muy enamorados en programas y redes sociales.

En una entrevista que le realizaron hace algunos meses, Mariana contó que ya lo había visto en algunos eventos y le pareció alguien muy atractivo, por lo que decidió seguirlo en sus plataformas.

Posteriormente, él le mandó un mensaje y comenzaron a conversar. Con el tiempo, se acercaron más y salieron en varias citas, en las que el amor fue floreciendo poco a poco. La pareja no solo mostró una gran química en lo personal, sino también en lo profesional. Ambos trabajaron en la canción ‘Moka’.

Se desconoce si, tras la muerte de Fede, Ávila continuará en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, que comenzará el próximo lunes 13 de octubre.

