Muere actor de ‘El clon’ a los 81 años tras grave diagnóstico, ¿quién era Carlos Barbosa?

El mundo de la actuación se viste de luto otra vez. A tan solo dos semanas desde la muerte de Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’, ahora se confirma el fallecimiento de su colega colombiano Carlos Barbosa, mayormente conocido por su participación en ‘El clon’, a los 81 años. Esto se sabe.

Actor Carlos Barbosa / Redes sociales

¿De qué murió el actor colombiano Carlos Barbosa?

Este viernes 10 de octubre, diversos medios de Colombia dieron a conocer la muerte de Carlos Barbosa, quien era considerado como uno de los actores más importantes de su país natal.

Según se reportó, la familia mencionó que, desde hace dos meses, se encontraba en “hospitalización domiciliaria” por el mieloma múltiple que le fue diagnosticado en 2023. Su deceso se suscitó de “forma tranquila” durante la noche del pasado jueves 9 de octubre.

“El actor Carlos Barbosa falleció a los 81 años en Bogotá La televisión en Colombia hoy está de luto por la partida de uno de los grandes de la actuación: Carlos Barbosa. De acuerdo con información revelada por su familia, el actor llevaba cerca de dos meses en hospitalización domiciliaria, por un diagnóstico de mieloma múltiple que lo aquejaba desde hace un par de años”, informó el medio ‘Buen día Colombia’.

Hasta el momento, los familiares no han hecho más declaraciones sobre este asunto, por lo que se desconoce cuándo y cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fanáticos no han dudado en llenar las redes sociales de mensajes lamentando su fallecimiento y solidarizándose con la familia por su luto.

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que padecía el actor Carlos Barbosa?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos llamados células plasmáticas. Normalmente, estas células sirven como anticuerpos para combatir infecciones.

No obstante, cuando se tiene esta condición, las células plasmáticas cancerosas se acumulan en la médula ósea. La médula ósea es un tejido suave dentro de los huesos, donde se producen las células sanguíneas.

En la médula ósea, las células cancerosas desplazan a las células sanguíneas sanas. En lugar de producir anticuerpos útiles, las células cancerosas producen proteínas que no sirven.

La causa no está clara, pero hay factores de riesgo como la edad y antecedentes familiares. En tanto que algunos de los síntomas son:

Dolor en los huesos, especialmente la columna vertebral, el pecho o las caderas.

especialmente la columna vertebral, el pecho o las caderas. Náuseas.

Estreñimiento.

Pérdida del apetito.

Obnubilación o confusión.

Cansancio.

Infecciones.

Si se tiene sospecha de tener esta enfermedad, es recomendable ir con un profesional y realizarse los estudios necesarios para confirmarla o descartarla. En caso de ser diagnosticado, existen tratamientos como la quimioterapia. Se pueden desarrollar múltiples complicaciones como:

Infecciones

Problemas óseos

Problemas renales

Anemia

¿De qué murió Carlos Barbosa? / Redes sociales

¿Quién fue Carlos Barbosa, actor colombiano?

Carlos Alfonso Barbosa Romero, conocido como Carlos Barbosa fue un actor y director colombiano. Nació en Cali, Valle del Cauca, el 15 de enero de 1944. Tenía 81 años al momento de su muerte.

Si bien estudió Arquitectura, nunca ejerció y se enfocó en el mundo artístico. Empezó trabajando en el teatro, formando parte de la Compañía de Teatro Nacional de Colombia, con la cual realizó giras, incluyendo Costa Rica.

Posteriormente, debutó en televisión durante los años 70. Con el tiempo, tuvo más presencia en la pantalla chica y participó en grandes proyectos como ‘El clon’, en la que interpretó al ‘tío Abdul’. Estas son alguinas producciones importantes en las que ha colaborado:

Don Chinche

La mujer del presidente

En los tacones de Eva

El capo

Ley del corazón

Dejémonos de Vargas

En cuanto al plano sentimental, estuvo casado con la actriz Chela Arias, con quien tuvo un hijo. Duraron 20 años juntos y se divorciaron en 1988. Años después, comenzó una relación con la también actriz Myriam Patricia Bohórquez.

