Muere actriz e hija de famoso actor, ¡su familia guardó el secreto por semanas!

La actriz y productora Susan Kendall Newman, hija del actor Paul Newman y conocida por su papel en la película tributo a los Beatles “I wanna hold your hand”, murió a los 72 años, según anunció el 8 de octubre su familia a través de The New York Post.

¿De qué murió la actriz y productora Susan Kendall Newman?

La familia de Newman anunció que la actriz murió el 2 de agosto de 2025 debido a complicaciones derivadas de problemas crónicos de salud. Sin embargo, no compartieron más detalles sobre dichas condiciones.

Revelan que Susan Kendall Newman, actriz y productora hija del actor Paul Newman perdió la vida por problemas de salud. / IMDB

“Susan Kendall Newman, una filántropa y activista social de toda la vida, dedicada a los derechos civiles, la educación ambiental y los esfuerzos contra la guerra y el desarme nuclear, falleció el 2 de agosto de 2025 por complicaciones derivadas de problemas crónicos de salud. Tenía 72 años”, informó su familia.

Su familia añadió: “Susan Kendall Newman será recordada por su agudo ingenio y su franqueza, su generosidad y amor, así como por su devoción a la familia y los amigos. La extrañaremos profundamente.”

¿Quién fue Susan Kendall Newman y qué péliculas hizo?

Susan Kendall Newman fue actriz, productora y activista social, hija del legendario actor Paul Newman y Jacqueline Witte. participó en varias producciones cinematográficas y televisivas, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. Aquí están algunos de sus trabajos más destacados:

Como actriz:



“I Wanna hold your Hand” (1978) – Interpretó a Janis Goldman. Esta película, dirigida por Robert Zemeckis, es una comedia sobre adolescentes que intentan ver a los Beatles en su primera aparición en el programa de Ed Sullivan.

“A wedding” (1978) – Interpretó a Chris Clinton en esta sátira social dirigida por Robert Altman.

“Slap shot” (1977) – Tuvo un papel no acreditado como farmacéutica en esta comedia deportiva protagonizada por su padre, Paul Newman.

Como productora:



“The shadow box” (1980) – Fue productora de este telefilme dirigido por Paul Newman y protagonizado por Joanne Woodward. La producción recibió elogios y le valió una nominación al Emmy como mejor especial dramático.

“The last movie stars” (2022) – Apareció en un episodio de esta serie documental.

Además de su carrera en el entretenimiento, Susan fue reconocida por su labor como activista.Fue directora ejecutiva de varias organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la prevención del abuso de drogas y el bienestar infantil. También fue nominada a un Grammy por una serie de audiolibros de literatura clásica para niños.

