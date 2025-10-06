Muere actriz de ‘The Big Bang Theory’ a los 52 años; su exesposo la despide con mensaje desgarrador

La industria del entretenimiento sigue de luto. Tras la pérdida de Carlos Arau, actor famoso por participar en series como ‘Vecinos’ o ‘La rosa de Guadalupe’, ahora se reporta la muerte de una actriz de ‘The Big Bang Theory’. Se trata de Kimberly Hébert Gregory, de 52 años.

Kimberly Hébert Gregory

¿De qué murió Kimberly Hébert Gregory, actriz de ‘The Big Bang Theory’?

El exesposo de Kimberly Hébert Gregory fue el encargado de confirmar la noticia. A través de un desgarrador mensaje en redes sociales, Chester Gregory anunció que la actriz había fallecido el pasado viernes 3 de octubre.

Sin dar mayores detalles sobre la causa del deceso, Chester la describió como una persona “resiliente” que, pese a los obstáculos, siempre trató de enfrentar la vida con alegría y buena actitud.

“Fuiste un brillante encarnado, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación. Cuya presencia llevó tanto fuego como gracia. Nos enseñaste lecciones de valor… como seguir apareciendo, incluso cuando la vida exigió más de lo que comparte”, manifestó.

También recordó la gran relación que siempre tuvieron, pese a llevar tiempo separados, resaltando que “su luz vivirá a través de su hijo”.

Hasta el momento, ninguno de los familiares ha querido dar mayor información sobre los motivos de su fallecimiento. Si bien en internet se ha especulado que tuvo una “hemorragia gastrointestinal”, no hay nada confirmado hasta ahora.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kimberly Hébert Gregory, actriz de ‘The Big Bang Theory’?

La última publicación en redes sociales de Kimberly Hébert Gregory, actriz de ‘The Big Bang Theory’, data del 27 de junio. A través de Instagram, la celebridad compartió un mensaje de fuerza y empoderamiento.

“¡A veces eres tú! ¡SÉ TÚ! Nadie ha dicho ni hecho nada... ¡Eres tú, cariño! A veces eres el verdadero dragón. Me encanta cómo el público estaba tan metido en este posible encuentro íntimo entre hermanas hasta que se dieron cuenta. Estos pensamientos... sus pensamientos son intrusos que viven gratis. ¡Que tengas un buen fin de semana!”, indicó.

Dicho post se llenó de mensajes de internautas lamentando lo ocurrido y deseándole todo lo mejor a la familia para que puedan sobrellevar su duelo.

Kimberly Hébert muerte

¿Quién fue Kimberly Hébert Gregory, actriz de ‘The Big Bang Theory’?

Kimberly Hébert Gregory es una actriz estadounidense que nació el 7 de diciembre de 1972. Tenía 52 años al momento de morir. Su carrera artística comenzó a finales de los años 90, cuando participó en diversas obras de teatro.

Posteriormente, se le dio la oportunidad de aparecer en varias producciones de televisión y cine. Estas son algunos de sus proyectos más destacados:

The Big Bang Theory

Grey´s Anatomy

Brooklyn nine-nine

La ley y el orden

Dos hombres y medio

New Amsterdam

Criadas tortuosas

Juan Enrique

Se desconoce si tenía pareja antes de morir. Sin embargo, se sabe que estuvo casada con Chester Gregory y tuvieron un hijo. Hace algunos años se divorciaron en buenos términos.

