Nerea Godínez hace llorar a Bertha Ocaña con emotivo regalo a 4 años de la muerte de Octavio Ocaña

A punto de cumplirse cuatro años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, el inolvidable Benito Rivers de la serie ‘Vecinos’, su expareja Nerea Godínez volvió a tocar el corazón de los fans y, sobre todo, de la familia del actor. En especial, el de Bertha Ocaña, hermana del fallecido, quien no pudo contener las lágrimas al recibir un inesperado y conmovedor detalle por parte de Nerea.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

¿Qué emotivo regalo hizo Nerea Godínez a la hermana de Octavio Ocaña a 4 años de su muerte?

En una publicación reciente en redes sociales, Bertha Ocaña reveló que Nerea Godínez, quien fuera pareja sentimental de Octavio Ocañalleno de recuerdos del actor. El gesto incluyó una carta escrita a mano, una canción significativa y varias pertenencias personales del intérprete de Benito Rivers, como unos tenis, una playera y otros accesorios que él solía usar.

El detalle más simbólico fue la carta, acompañada por la canción “Quirón” de YoSoyMatt, que Nerea eligió especialmente para Bertha. En los bordes del escrito, Nerea dejó un mensaje que tocó fibras muy sensibles:

“Mi niña, escuché esta canción y no pude no pensar en ti, en nosotros, en él. Siempre te voy a querer y aunque la vida siga día con día su curso, el cariño y lo que formamos juntas nunca dejará de sentirse dentro de mí” Nerea Godínez

Este gesto no solo sorprendió a Bertha, sino que también la hizo romper en llanto, pues revivió los recuerdos más entrañables de su hermano, quien falleció el 29 de octubre de 2021 en circunstancias que aún generan controversia.

¿Cómo reaccionó Bertha Ocaña al detalle y la carta que le envió Nerea Godínez ex de su hermano difunto Octavio Ocaña?

La reacción de Bertha Ocaña fue inmediata y profundamente emotiva. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes del regalo y escribió un mensaje lleno de nostalgia, agradecimiento y amor hacia Nerea Godínez, con quien había perdido contacto tras la muerte de Octavio.

“Nerea… eres, fuiste y siempre serás una parte bonita de mi vida, un gran recuerdo porque la vida así lo quiso… cuando se muere no nos llevamos nada, lo material aquí se queda y solo permanece en el alma lo vivido” Bertha Ocaña

En su mensaje, también reconoció la dificultad de recibir las pertenencias de su hermano casi cuatro años después de su partida: “¿Pero cómo explicarle a mi corazón que casi 4 años después de recibir las pertenencias que alguna vez fueron de mi hermano sea fuerte? No pude, no puedo, creo que nunca podré”.

Bertha también agradeció a Nerea por haber conservado con tanto cuidado los objetos personales de Octavio durante todo este tiempo: “Gracias por haber tomado esta decisión de entregarme todo lo que te quedaba, lo que aún conservabas de él y especialmente gracias por haberlo resguardado todo este tiempo. Para ti yo solo tengo cariño y agradecimiento siempre”.

La publicación de Bertha finaliza con una petición a la vida para que recompense a Nerea por el dolor que también le tocó vivir:

“Te deseo todo lo mejor por siempre y le pido a la vida recompense con mucho amor y felicidad el dolor por el que a tu manera también te tocó atravesar. Con amor… Bertha. PD: Dejo esa bella canción en el post y en mi playlist”. Bertha Ocaña

¿Qué pasó entre Nerea Godínez y la familia de Octavio Ocaña tras su muerte?

Tras la trágica muerte de Octavio Ocaña, la relación entre Nerea Godínez y la familia del actor se volvió tensa. Aunque en su momento Nerea fue una figura muy cercana a los Ocaña, con el paso del tiempo y las circunstancias del fallecimiento, los lazos se fueron debilitando.

La fractura de la relación llegó luego de que a madre de Octavio, Ana Lucía Ocaña, revelara públicamente que Nerea había interrumpido un embarazo que esperaba junto al actor. Esta revelación fue duramente criticada por Nerea, quien aseguró que fue una decisión tomada en pareja y que se sintió traicionada por la familia al ventilar un tema tan íntimo. A pesar de esto, Ana Leticia Ocaña, hermana del actor, salió en defensa de Nerea, lamentando la imprudencia de su madre y reconociendo que su excuñada fue un gran apoyo tras la tragedia.

Además, Nerea decidió rehacer su vida sentimental y presentó públicamente a su nuevo novio, Diego Alejandre, lo que generó una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, aclaró que la familia no estaba molesta por la nueva relación de Nerea, sino que el distanciamiento fue una decisión mutua para permitirle seguir adelante con su vida. Bertha incluso confesó que sintió cierto rechazo por parte de Nerea, lo que la llevó a alejarse por respeto a los nuevos caminos que cada una estaba tomando. A pesar de los altibajos, el reciente gesto de Nerea al entregar las pertenencias de Octavio demuestra que, más allá de las diferencias, el cariño y el respeto por la memoria del actor siguen presentes.