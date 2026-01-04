Murió un icónico comediante, figura del stand-up y famoso locutor de radio, a los 67 años: ¿Quién era?

En diciembre, el mundo del espectáculo y del entretenimiento se vistió de luto con la muerte de Eduardo Manzano, querido actor y comediante mexicano, quien logró una gran trayectoria en teatro y televisión.

Recientemente, un comediante de stand-up y personalidad de la radio murió a los 67 años, dejando un legado de risas y servicio público. Él fue encontrado muerto en su casa de Coxsackie, Nueva York, el lunes 29 de diciembre, de acuerdo con el Albany Times-Union. ¿Cuáles fueron las causas que lo llevaron al fallecimiento? Te contamos en TVNotas.

¿Qué comediante y locutor de radio murió recientemente?

John Mulrooney falleció a los 67 años, dejando en profunda tristeza a fans, seguidores y colegas que rápidamente se dieron cita en redes sociales despedir y rendirle homenaje, tras su trayectoria.

La noticia tomó por sorpresa a colegas, amigos y seguidores. “Estoy atónito”, declaró Steve Van Zandt, amigo cercano del comediante.

Su camino en la comedia comenzó en la década de 1980 en el club Pips, en Sheepshead Bay. Desde allí, Mulrooney se abrió paso hasta convertirse en un veterano del stand-up, con apariciones en programas y escenarios de alto perfil como Comedy Tonight, The Late Show y Comic Strip Live.

¿De qué murió John Mulrooney, figura del stand-up y locutor de radio?

Hasta el momento, la causa de la muerte de John Mulrooney no ha sido revelada. El comediante y personalidad de la radio fue encontrado sin vida en su hogar en Coxsackie, Nueva York, el 29 de diciembre de 2025, y los medios describen su fallecimiento como “repentino” o “inesperado”.

Ni la familia ni las autoridades han emitido un comunicado oficial sobre lo que provocó su muerte, y los obituarios tampoco ofrecen detalles al respecto. Esta ausencia de información ha generado sorpresa y consternación entre amigos, colegas y seguidores.

El obituario lo describe como un hombre marcado por sus raíces irlandesas y por una infancia bulliciosa rodeada de primos, anécdotas y humor.

¿Quién era John Mulrooney y cuál fue su trayectoria en televisión?

Nacido y criado en Brooklyn, John Mulrooney creció en una familia numerosa y cercana dentro de la parroquia Holy Cross, en Flatbush. Estudió en la Brooklyn Technical High School, donde incluso incursionó en el boxeo amateur, compitiendo en los Golden Gloves, una experiencia que forjó su carácter y disciplina.

También protagonizó especiales y presentaciones transmitidas por cadenas como HBO, Showtime, A&E y Comedy Central, consolidando una voz reconocible por su estilo directo y su conexión con el público.

Además de su faceta artística, Mulrooney encontró una segunda vocación en el servicio público. Tras copresentar varios programas de radio matutinos populares en Nueva York y Ohio, dio un giro a su vida profesional al integrarse a las fuerzas del orden. Trabajó como policía entre 2010 y 2024, etapa que marcó profundamente su identidad.

