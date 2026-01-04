Famosa actriz pide la muerte asistida tras décadas de sufrimiento por sus enfermedades mentales

Durante más de tres décadas, Claire Brosseau ha vivido una batalla constante contra enfermedades mentales que, pese a múltiples tratamientos, no han logrado aliviar su dolor.

La actriz y comediante canadiense, de 48 años, ha decidido solicitar la muerte médicamente asistida en Canadá, una opción que aún no está permitida para personas con padecimientos mentales. Sin embargo la actriz dio entrevista al The New York Times donde habló de su deseo de poder tener esta opción para finalizar su vida.

Mira: Alain Delon se despide del público tras solicitar la eutanasia

Claire Brosseau confiesa que desea la muerte asistida por sus trastornos mentales. / IMDB

¿Qué enfermedad tiene Claire Brosseau, quien pide la muerte médicamente asistida?

Claire Brosseau ha explicado que su decisión nace del cansancio extremo tras años de lucha sin resultados. Su situación, asegura, se volvió insoportable.

“Todos los días no sé si lograré superar el día”, confesó en entrevista. Aunque la ley canadiense contempla ampliar el acceso a la muerte asistida en 2027, ella no cree poder esperar tanto tiempo. “Ya ha sido demasiado. Es suficiente”, afirmó.

Desde los 14 años fue diagnosticada con depresión maníaca, luego con trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, personalidad, abuso de sustancias e ideas de quitarse la vida.

La actriz afirma que ha probado más de 25 medicamentos, terapias psiquiátricas y tratamientos alternativos. Sin embargo, ninguno le dio alivio real. “No puedo ni siquiera hablar de los verdaderos horrores de mi situación”, escribió en una carta abierta en redes.

Con el tiempo, su salud mental afectó no solo su vida personal, sino también su día a día y sus relaciones. A pesar de contar con el apoyo de su familia y amigos, Claire ha dicho que el dolor constante la ha llevado a considerar la muerte asistida como una forma de poner fin a su sufrimiento.“Y ya ha sido demasiado. Es suficiente”, confesó al The New York Times.

Claire Brosseau confiesa que desea la muerte asistida por sus trastornos mentales. / IMDB

¿Qué dicen los psiquiatras de Claire Brosseau?

Las opiniones médicas están divididas. El doctor Mark Fefergrad considera que aún puede mejorar: “Creo que puede ser tratada con éxito”.

En cambio, la doctora Gail Robinson reconoce su decisión: “Me encantaría que cambiara de opinión, pero la apoyaré”.

Ambos coinciden en que el acompañamiento familiar y profesional es fundamental para respetar sus deseos y garantizar que la decisión se tome de manera consciente.

Mira: ¿Sabine Moussier habría solicitado la eutanasia? La verdad detrás de los videos falsos hechos con IA que difundieron en redes

¿Quién es Claire Brosseau, actriz que pide la muerte médicamente asistida?

Claire Brosseau es actriz, comediante y modelo canadiense. Ha trabajado en cine, televisión y teatro en Canadá y Estados Unidos.

Entre sus participaciones destacan películas como “Confessions of a dangerous mind (2002), My first wedding"(2006) y “A previous engagement (2008).

En televisión ha aparecido en series y miniseries como:



“Ciao Bella”

“Dr. Norman Bethune"(2006)

“11.22.63"(2016).

“Confessions of a dangerous mind” (2002)

“My first wedding"(2006) y

“A previous engagement” (2008).



Su carrera artística siempre estuvo marcada por la versatilidad, alternando comedia y drama.

Hoy, su nombre es noticia no por su trayectoria en la pantalla, sino por abrir un debate urgente sobre la salud mental y el derecho de quienes sufren enfermedades crónicas a decidir sobre su propia vida.

Mira: ¿Yolanda Andrade pedirá la eutanasia por su enfermedad? ¡Esto es lo que aseguran!