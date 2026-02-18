Tiburón muerde al hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio: tenía “la pierna llena de sangre”

Momentos de tensión vivieron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio cuando uno de sus hijos fue mordido por un tiburón durante una experiencia en el mar. El hecho, que encendió la preocupación de la familia, fue relatado posteriormente por los propios involucrados, quienes compartieron cómo ocurrió el incidente y qué sucedió después. Te contamos los detalles.

Marichelo Puente relata el ataque de tiburón que sufrió su hijo. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio?

Marichelo Puente dio a conocer que su hijo menor sufrió una mordedura de tiburón mientras la familia se encontraba en Tulum, Quintana Roo. A través de sus redes sociales, la actriz explicó que decidió compartir lo ocurrido como una medida de prevención, luego de vivir un momento que describió como inesperado mientras sus hijos jugaban en la orilla del mar.

“Esta historia se las quiero platicar por prevención porque no hay mucho aviso y ya nos pasó, lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película. Resulta que estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto con un amigo a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, dijo al inicio del video Marichelo Puente.

Agregó que “en eso, empezaron unos gritos horribles de mi hijo, lo escuchó su hermano, lo sacó del agua inmediatamente, gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado y resulta que gritaba que algo lo había picado, su hermano en ese momento pensó que era un cangrejo o algo así, vuelve a gritar, llega por su hermano y lo jala, jala al amiguito también y le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va”.

La actriz detalló que al percatarse de la herida acudieron de inmediato a un hospital cercano, luego de que ella le revisó la pierna a su hijo y en ese momento se dio cuenta de que no se trataba de “un piquete, era una mordedura bastante grande. Corrimos en ese instante al hospital, gracias a Dios que nos cuidó muchísimo”.

“Llegamos (al hospital) y había un médico ortopedista que inmediatamente lo limpió y lo cosió, y nos dice ‘Fue una mordida de tiburón’, no les quiero explicar lo que sentí en ese momento, ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock, lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo”, relató la actriz.

Angustia total: hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio es mordido por tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio?

Marichelo Puente compartió cómo evoluciona la salud de su hijo menor, luego de la mordedura de tiburón que sufrió durante unas vacaciones familiares en Tulum y la actriz explicó que permanecieron atentos a su recuperación desde el primer momento y que, después de recibir atención médica inmediata en la zona, regresaron a México para continuar con la valoración correspondiente.

“Mi hijo es un niño muy valiente, estuvimos pegados a él, le cosieron su piernita, está muy bien, cicatrizando. Al día siguiente llegamos a México inmediatamente con su doctor y nos dijo que todo estaba bien, que no había líquido ni nada involucrado muscular, nervio o algo que fuera mucho más grave. Él está aquí recuperándose, yo cuidándolo y apapachándolo mucho, no puede apoyar el pie”, dijo Marichelo sobre el estado de salud de su hijo.

La actriz también explicó que decidió hacer público lo ocurrido para generar conciencia “porque no están diciendo, pero sí efectivamente hay demasiado tiburón cerca de la orilla, como me dijo mi hijo ‘Mamá, están defendiendo su casa’, y creo que sí ya les hicimos demasiado daño y seguramente ese tiburón no fue por atacar, sino por defenderse, porque se asustó o lo que sea. El punto es para que tengan muchísimo cuidado, sé que ir al mar y nadar, qué delicia y qué relajante, pero estas historias pueden pasar y cada vez más seguido, sí hay tiburones cerca de la orilla”.

El menor fue mordido por un tiburón mientras jugaba en la playa. Así reaccionaron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Marichelo Puente?

Marichelo Puente es madre de tres hijos. Su hija mayor, Ana Paula, nació durante su matrimonio con Eduardo Allende. Con el paso de los años, la actriz ha compartido distintas etapas de su vida familiar, manteniendo como prioridad el bienestar de sus hijos.

Posteriormente, formó una familia junto al músico Jorge D’Alessio, con quien tiene dos hijos menores de edad.

