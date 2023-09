Ella es la otra hermana de Anahí que no es Marichelo y que pocos conocen

El papá de Anahí tuvo una hija con un matrimonio anterior y tuvo a su primogénita, pero poco se sabe de esta media hermana de la RBD

Anahí regresó a los escenarios junto a RBD, y abrió su corazón para contar por primera vez toda su historia a los 40 años de vida y 38 de trayectoria.

La RBD habló con Joaquín López Dóriga sobre cada momento que ha tenido en su vida y que la han llevado hasta donde está hoy, siendo un ejemplo para muchas personas y además, logrando formar una familia junto a Manuel Velasco.

En algunas ocasiones, Anahí había hablado de su media hermana, pero poco se ha conocido sobre ella.

Durante esta entrevista, la actriz comentó que su papá, Enrique Puente, se casó por primera vez en Perú y tuvo a su primogénita.

El primer matrimonio del papá de la actriz no funcionó y cuando llegó a México pudo casarse con Tysha Portilla, con quien tuvo a Marichelo y posteriormente a Anahí.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra ‘media hermana’ porque no. (Para mí) es una hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá. Se casaron y nació mi hermana Marichelo, 6 años después yo llegué a este mundo”, contó.

El papá de Anahí tuvo a la cantante y a su hermana Marichelo con su segundo matrimonio / Instagram

¿Quién es la media hermana peruana de Anahí?

En la entrevista, Anahí dio por primera vez un poco más de detalles acerca de la identidad de su hermana de nombre Diana de quien habló por primera vez en 2006 cuando visitó el país: “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto. Ahora estamos todos juntitos”.

Esta vez, la cantante expresó con López Dóriga, que su hermana “es una mujer hermosa” y que “fue Miss Perú”.

Diana participó en Miss Perú y obtuvo el cuarto lugar / De Coronas y Reinas

Es así que se sabe que el nombre de la media hermana de Anahí, de nacionalidad peruana es Diana Puente Hidalgo y que a los 18 años participó en Miss Perú 1983 en donde logró destacar por tener el rostro más hermoso del certamen.

Aunque Diana no ganó el concurso, sí se ganó el cariño del público al haber quedado en cuarto lugar, siendo el primer lugar: Vivien Griffiths.

Diana es la segunda de izquierda a derecha. / De Coronas y Reinas

La media hermana de Anahí no volvió a algún certamen de belleza, pero en 2011 abrió una cuenta de Twitter que abrió las sospechas sobre si se trataba de ella y lo confirmó con algunos mensajes: “Como veo muchas personas preguntándome, les confirmó: Sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”.

Diana abrió una cuenta de Twitter hace unos años / Twitter

Se sabe que actualmente la hermana de Anahí tiene una familia junto a su pareja, Alfie Buchacher Zuazo, con quien tiene dos hijos.

A sus 58 años vive junto a ellos en Lima, Perú y le gusta que le digan ‘Nita’.