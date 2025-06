Carlos Villagrán revive a “Kiko” pese a jurar que nunca más lo interpretaría: “Por respeto a mí mismo”

Después de haberse despedido públicamente del personaje que lo lanzó a la fama en 2023, Carlos Villagrán, conocido por dar vida a Quico en El Chavo del 8, anunció que regresará con su emblemático traje de marinerito... y las redes sociales no tardaron en tacharlo de incongruente. Aunque en su momento aseguró que ya no interpretaría al niño cachetón “por respeto” a él mismo, “por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo”, el actor sorprendió al confirmar una gira con su show circense, generando polémica entre sus seguidores y detractores.

La noticia llega como un balde de agua fría para quienes celebraron su “última función” hace años. ¿Por qué decidió regresar Kiko? ¿Qué dijo antes y qué dice ahora? Aquí te contamos todo.

Carlos Villagrán ‘Quico’ tuvo un romance con ‘Doña Florinda’ / Redes sociales

¿Carlos Villagrán había prometido dejar de ser Kiko?

Sí, y no una, sino varias veces, en distintas entrevistas a lo largo de los años, Carlos Villagrán dejó claro que había colgado el traje azul con cuello blanco porque no le parecía adecuado seguir interpretando a un niño con más de 80 años. “Lo dejé hace mucho por respeto al público y a mí mismo”, dijo en una rueda de prensa antes de su “gira del adiós”, agregando que ya no era creíble verlo como el personaje que él llama Kiko, por temas de derechos de autor, y no Quico, como en la serie de “El Chavo del 8".

Pese a ello, ahora sorprendió a todos al confirmar que volverá al escenario como el niño más consentido de la vecindad en un nuevo show circense que se presentará en Perú este verano.

Mira: Carlos Villagrán ‘Quico’ le cuelga el teléfono a Javier Ceriani tras pregunta sobre ‘Chespirito’

Carlos Villagrán ‘Quico’ / Redes sociales

Lee: Carlos Villagrán: ¿'Kiko’ cobra 2 mil pesos por un autógrafo? “Pues vuelan o qué”

¿Dónde se presentará Kiko en Perú?

El regreso oficial de Carlos Villagrán como Kiko ocurrirá en “Mega circus”, un espectáculo que mezcla actos clásicos de circo con el personaje infantil que marcó a generaciones. La temporada está programada del 25 de julio al 10 de agosto en Callao, una ciudad cercana a Lima, Perú.

La promotora del evento, Teleticket, anunció con bombo y platillo el regreso del comediante a través de Instagram:

Teleticket “¡Kiko, el amigo de todos los niños, vuelve al Perú con Mega Circus! El personaje más divertido de la vecindad y su carpa multicolor listos para recibir a la familia entera en estas Fiestas Patrias”.

El espectáculo promete actos con malabares, monociclos, payasos internacionales y, por supuesto, la participación estelar de Villagrán interpretando a su eterno personaje. Los precios van desde 160 hasta casi 700 pesos mexicanos, dependiendo de la zona.

Mira: Carlos Villagrán, actor de El chavo del 8, aclara si realmente está luchando contra el cáncer

¿Qué opina el público sobre este regreso de Quico?

Aunque muchos fanáticos se mostraron entusiasmados por la posibilidad de revivir la nostalgia de su infancia, no todos están felices con el anuncio. De hecho, las redes sociales estallaron con comentarios divididos. Algunos usuarios acusan a Carlos Villagrán de “lucrar con la nostalgia” que representa Quico y de no cumplir su palabra sobre retirarse dignamente.



“Se despide cada año, ya es tradición”

“Pensé que se había retirado hace una década”

“Cuando dice que es la última gira es porque viene otra”

“¿Otra vez? Ya crecí y este señor sigue diciendo que es su última gira”

“Quico ya debe estar en la universidad y él sigue en el kínder”

Otros, en cambio, celebran el regreso: