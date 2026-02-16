Gloria Trevi: La cantante mexicana posa para importante revista y luce... ¡ardiente! FOTOS

Gloria Trevi está de manteles largos, luego de que hace unos minutos se dio a conocer que la cantante mexicana es la portada, del mes de febrero-marzo, de la icónica revista Playboy Nueva Zelanda, la cual es líder mundial en publicaciones para adultos desde 1953.

¿Cómo fue para Gloria Trevi posar para la revista Playboy?

En una entrevista exclusiva, Gloria Trevi compartió su emoción por haber tenido esta valiosa oportunidad, donde todo Europa tendrá el privilegio de gozar cada una de las fotografías:

“Me sentí muy cómoda participando en esta revista, ya que ha dado un giro mucho más intelectual. Espero que a todos les guste tener esta oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso se trata la música también”, externó Trevi.

Hace tan solo unos minutos, la actriz compartió la noticia a través de sus plataformas digitales en las que posteó la portada y una serie de fotos que enloquecieron a sus fieles seguidores.

¿Cómo celebrará su próximo cumpleaños Gloria Trevi?

En otros temas, Gloria Trevi aprovechará el 28 de febrero para festejar su cumpleaños y su carrera legendaria con un concierto titulado: ‘Gloria Trevi Live Celebration’ en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su música en un espectáculo lleno de energía, diversión y pasión.

Cabe mencionar que Gloria también ha estrenado el video de su emotiva balada ‘Me Dejé Llevar’, parte de su exitoso álbum, ‘El Vuelo’. El video, dirigido por Pablo Croce, fue filmado en un jardín laberinto y en escenarios naturales de Miami, reflejando la nostalgia de una relación pasada. Este lanzamiento está disponible en su canal de YouTube y ya ha comenzado a captar la atención de sus fans.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Gloria Trevi?

Gloria Trevi es una de las artistas mexicanas más exitosas del pop latino. Inició su carrera en los años 80 como parte del grupo Boquitas pintadas, pero alcanzó el reconocimiento en todo el mundo como solista en los 90 con su estilo rebelde y letras provocadoras.

Tras su regreso a los escenarios a mediados de la década del 2000, logró reinventarse y consolidarse como referente del pop en español con canciones como:



“Dr. psiquiatra”,

“Pelo suelto”,

“Con los ojos cerrados”,

“Todos me miran”,

“Cinco minutos”,

“Vestida de azúcar” y,

“No querías lastimarme”

