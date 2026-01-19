Gloria Trevi habla de la parálisis facial que sufrió y revela las causas

Gloria Trevi dejó ver su lado más vulnerable al revelar que atravesó un problema de salud que la mantuvo en silencio durante semanas para evitar preocupar a su público. La querida cantante reveló que sufrió una parálisis facial por agotamiento. Te contamos lo que dijo.

¿Qué le pasó a Gloria Trevi?

Gloria Trevi compartió este episodio por primera vez durante su participación en “ChingonaMente”, el pódcast conducido por Adriana Gallardo.

Ahí explicó que el problema ocurrió hace aproximadamente dos meses y que, aunque actualmente se encuentra casi recuperada, en su momento le causó una fuerte preocupación.

“Hace poco algo que no había compartido con nadie, hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota, es de este lado”, confesó la cantante.

Gloria explicó que decidió no hacerlo público en ese momento porque estaba concentrada en recuperarse y en cumplir con sus compromisos profesionales.

Con el paso del tiempo, los síntomas comenzaron a disminuir, lo que le dio tranquilidad para hablar del tema ahora y compartir su experiencia como un mensaje de conciencia sobre la salud.

Gloria Trevi revela que tuvo un episodio de parálisis facial. / Facebook: Gloria Trevi

¿Por qué Gloria Trevi sufrió parálisis facial?

Durante la charla, Gloria Trevi detalló que el origen del problema estuvo relacionado con un desgaste físico importante. La cantante venía de una agenda intensa que incluyó conciertos, grabaciones y viajes, sin descanso.

“Yo venía de una serie de conciertos, luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa, estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído, era una infección que tenía en el oído”, relató.

Además del agotamiento y la infección, una fuerte impresión terminó por detonar el episodio.

“Estaba agotada físicamente y luego tuve una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y eso me provocó que el músculo se tensara y que perdiera movimiento un lado de mi cara” Gloria Trevi

Aunque aclaró que su caso fue leve, reconoció que llegó a notar cambios evidentes en su rostro. “Haz de cuenta que se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve porque he visto casos de que el ojo se les cae, de que la boca se les cae, no pueden ni cantar”, dijo.

Gloria Trevi revela que sufrió parálisis facial por exceso de trabajo. / Foto: FB/Gloria Trevi

¿Cuál es el estado de salud de Gloria Trevi tras sufrir una parálisis facial?

La cantante aseguró que hoy se encuentra prácticamente recuperada y que los efectos de la parálisis facial son mínimos. A pesar de lo difícil del momento, continuó con sus presentaciones, incluso sin que el público notara lo que estaba ocurriendo.

“Me di cuenta que ya no tenía movimiento de un lado de la cara. Imagínate nosotras que tenemos que dar la cara al público, si me lo tuve que callar y al día siguiente tenía que cantar en Guadalajara”, confesó. Trevi también agradeció el apoyo de su equipo, en especial de su maquillista, quien ayudó a disimular la situación.

Finalmente, Gloria Trevi reveló que se sometió a estudios médicos, incluida una resonancia magnética y reveló que ya se encuentra mejor.

