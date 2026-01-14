Marlene Calderón reaparece tras vencer el cáncer de mama y lanza canción escrita por Alicia Villarreal

Tras varios meses fuera del foco mediático, Marlene Calderón vuelve a la escena musical con un nuevo sencillo que marca un punto clave en su trayectoria. La cantante y conferencista presenta “Insensible a ti”, tema con el que retoma su carrera luego de haber superado el cáncer de mama, enfermedad que le fue detectada de manera oportuna y que la llevó a hacer público su proceso de recuperación.

Marlene Calderón, cantante / La Razón y canva

¿Qué significa “Insensible a ti” en el regreso musical de Marlene Calderón?

Según dijo, “Insensible a ti” es una canción que aborda el momento en el que una mujer decide poner límites dentro de una relación y priorizar su bienestar emocional. Aunque el tema no parte de una vivencia personal directa de la intérprete, Marlene Calderón ha señalado que conecta con su universo emocional y con historias que ha escuchado a lo largo de su vida y su trabajo como conferencista.

La letra, firmada por Alicia Villarreal, se centra en la decisión de decir basta y romper con vínculos que resultan dañinos. Esta narrativa se alinea con el mensaje que Calderón ha sostenido tanto en su música como en sus espacios de diálogo fuera del escenario, donde ha hablado sobre la importancia del autocuidado, la dignidad emocional y la sanación personal.

El sencillo llega después de que la cantante compartiera públicamente detalles de su lucha contra el cáncer de mama, proceso que atravesó durante varios meses y que influyó en su pausa profesional. Con este lanzamiento, Calderón retoma su actividad artística y suma una nueva pieza a una etapa que ha descrito como de renovación.

Marlene Caderón regresará a la música / Redes sociales

¿Cómo ha sido la trayectoria de Marlene Calderón antes de este lanzamiento?

La carrera de Marlene Calderón ha estado marcada por diversos episodios que han impactado su vida personal y profesional. Durante años, su desarrollo artístico se vio afectado tras haber sido parte de la red coercitiva encabezada por Sergio Andrade, una experiencia que influyó de manera significativa en su historia.

Con el paso del tiempo, Calderón inició un proceso de reconstrucción personal que se reflejó también en su regreso gradual a la música. Este camino comenzó con los temas “Locos de atar” y “Catarsis”, realizados en colaboración con Uly Boy, con los que dio inicio a una etapa de liberación emocional a través del arte.

Posteriormente, presentó “Paraíso”, su primer sencillo como solista, una canción dedicada a su hijo Orlando, quien falleció a causa del cáncer. Este tema consolidó una nueva identidad artística y marcó un momento importante en su carrera, al abordar de manera directa una de las pérdidas más significativas de su vida.

Marlene fue corista de Gloria Trevi / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG:@marlenecalderonderat / @gloriatrevi

¿Qué otros proyectos desarrolla Marlene Calderón además de la música?

Además de su faceta como cantante, Marlene Calderón ha desarrollado una labor constante como conferencista. Desde hace varios años encabeza el ciclo de charlas titulado “El silencio no es opción”, un espacio enfocado en la prevención del abuso, la identificación de conductas depredadoras y la visibilización de la violencia psicológica.

En estas conferencias, Calderón comparte su testimonio de vida y aborda temas como el abuso emocional, la pérdida de su hijo, la resiliencia y su reciente experiencia con el cáncer de mama. Este trabajo la ha llevado a consolidarse como una figura que combina su carrera artística con una agenda de conciencia social.

El regreso musical de 2026 se da en paralelo a estos proyectos, reforzando una etapa en la que la artista mantiene presencia tanto en el escenario como en espacios de reflexión y diálogo. Su historia personal ha sido parte central de este enfoque integral, que ha acompañado su evolución pública en los últimos años.

