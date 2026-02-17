Gloria Trevi festejó su cumpleaños 58, ¡en familia! Su madre da detalles de la gran celebración: FOTOS

¡Gloria Trevi está de manteles largos! El pasado 15 de febrero celebró su cumpleaños número 58, ¡en familia! La famosa no solo compartió lo feliz que pasó esta nueva vuelta al sol, también agradeció a sus seguidores todas las muestras de cariño.

Eso no es todo, Gloria Ruíz, madre de ‘la Trevi’, también compartió detalles inéditos sobre la celebración íntima de la cantante. Dejó claro que su hija no pierde las tradiciones con las que fue criada. ¡Te contamos todos los detalles!

Gloria Trevi festejó su cumpleaños número 58 el pasado 15 de febrero. / Redes sociales

Te puede interesar: ¿Ahora Sabina Berman va contra Pati Chapoy? Gloria Trevi la quiere para el juicio de la década

¿Qué publicó Gloria Trevi sobre su cumpleaños número 58?

El pasado domingo 15 de febrero, Gloria Trevi, intérprete de ‘Pelo suelto’, festejó su cumpleaños número 58 al lado de su esposo Armando Gómez, así como de sus hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando. Aunque la famosa no compartió más detalles sobre su celebración en sus redes sociales, sí agradeció a todos sus fans por las muestras de cariño que recibió en este día tan especial.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó una ráfaga de fotografías en las que presumió su pastel, así como algunos de los momentos que vivió junto a sus seres queridos.

Gloria Trevi posó en su cumpleaños 58 junto a su esposo Armando Gómez. / IG: @gloriatrevi

Este fue su mensaje:

“Agradecida, primeramente con Dios, por permitirme llegar a un año más de vida, rodeada de mi familia, de mis fans y de todos y cada uno de ustedes”, se lee.

Gloria Trevi agradeció a sus seguidores por las felicitaciones que recibió por su cumpleaños 58. / IG: @gloriatrevi

“Hoy, en mi cumpleaños, valoro profundamente cada palabra, cada mensaje, cada video y cada imagen que me han enviado. He estado leyendo y mirando todo con el corazón lleno de amor. Gracias por tomarse un momento de su tiempo para felicitarme y desearme cosas tan bonitas. Los amo infinitamente y gracias siempre”. Gloria Trevi

Como era natural, los seguidores de ‘la Trevi’, así como algunos famosos y colegas, no tardaron en llenar su post con más felicitaciones.

Así lo dijo Gloria Trevi:

No te pierdas: Gloria Trevi habla de la parálisis facial que sufrió y revela las causas

¿Qué dijo la mamá de Gloria Trevi sobre la celebración de cumpleaños de la cantante?

Por su parte, Gloria Ruíz, mamá de Gloria Trevi, dio más detalles sobre el íntimo festejo de la famosa. En una entrevista para un diario de circulación nacional reveló que, pese a que no pudo asistir a la celebración por cuestiones de salud, sí tuvo la oportunidad de hablar con ella y, ¡hasta le envió un detalle!

La señora dio a conocer que Gloria, fiel a sus tradiciones regias, disfrutó de esta nueva vuelta al sol con una carnita asada, junto a sus seres queridos y, también, acudió a la iglesia para agradecer a Dios por las bendiciones en su vida.

Gloria Ruíz, mamá de Glorita Trevi, compartió cómo fue la celebración de la cantante. / Foto: FB/Gloria Trevi

“Déjame decirte que a mí me pegó un gripón terrible, no, pero ella vino a McAllen, la pasó maravillosamente bien con su esposo, su hijo, mi hijo también fue a verla, le mandamos flores. Se la pasó en su casa, hizo una carne asada, estuvo en familia totalmente, sin ostentación ni nada”. Gloria Ruíz

“Luego se fue a misa; ella siempre va a misa. Cada que viene va a la iglesia a dar gracias... Ella siempre que puede va todos los domingos a misa. Mi madre, yo, todos hijos de María. Imagínate cuando levantaron tanta calumnia y tanta cosa, todo lo que dolió y todo lo que lastimaba, ¿pero qué le ibas a hacer?”, comentó doña Gloria.

Gloria Trevi celebró al lado de Armando Gómez y sus hijos una carnita asada por su cumpleaños el 15 de febrero. / Archivo

Por otro lado, reiteró que, aunque no pudo verla, la llamó un par de veces y subrayó que habrá muchos momentos para festejar juntas. Cabe señalar que Gloria se trasladó a Mission, en Texas, ciudad en la que vive desde hace varios años y donde también reside su madre.

Gloria Ruíz “Yo no pude verla, pero hablé con ella en la mañana, en la noche, luego ahorita temprano en el mediodía. En la tarde me dijo: ‘Mamá, si no puedes venir, yo voy a verte’. Yo le dije: ‘Ni se te ocurra. No, mijita, tú has sido el mejor regalo de mi vida, así que pásatela bien’. El año tiene 365 días y tenemos todo el año para festejar”.

Mira: Gloria Trevi demanda a Karla de la Cuesta por el uso de su imagen en el libro ‘Todo a la luz’

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Gloria Trevi?

Los siguientes conciertos de Gloria Trevi están agendados para el próximo 21 de febrero en el Auditorio Nacional, donde promete deleitar a todos sus seguidores mexicanos con sus mejores éxitos.

Además, ofrecerá su Live Celebration el 28 de febrero en el BMO Stadium, un espectáculo organizado por la empresa Live Nation.

¿Qué trae el 2026 a Gloria Trevi? Deleitará a sus seguidores con un gran concierto en el Auditorio Nacional. / Foto: FB/Gloria Trevi

Ante esto, doña Gloria mencionó que, pese a la agenda apretada de la cantante, encontrarán tiempo para poder verse.

“Sé que ella tiene sus conciertos y ya nos veremos más adelante”, señaló.

Finalmente, puntualizó que está contenta de ver a Gloria Trevi, feliz, al lado de sus hijos, su esposo, así como sus hermanos y todos sus fans.

Cabe señalar que, además del gran fin de semana que vivió la artista junto a su familia, como parte de su celebración, Gloria Trevi anunció su participación en la revista Playboy Nueva Zelanda. Lo cual la convirtió en la primera latina en aparecer en dicha portada. ¡Enhorabuena!