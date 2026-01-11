Irán Castillo fue secuestrada, la actriz reveló cómo recuperó su libertad gracias a Gloria Trevi, VIDEO

En redes sociales volvió a tomar fuerza uno de los episodios más delicados en la vida de Irán Castillo. Usuarios de TikTok revivieron una entrevista en la que la actriz y modelo habló abiertamente sobre el secuestro que sufrió y la manera en que logró recuperar su libertad, un testimonio que generó nuevamente conversación y reacciones entre el público.

Irán Castillo no guarda resentimiento contra sus secuestradores. / Lilia Carpio, redes

¿Cómo ocurrió el secuestro de Irán Castillo?

Durante la entrevista retomada en redes sociales, Irán Castillo explicó que fue privada de su libertad durante tres días. De acuerdo con su testimonio, el episodio marcó de manera profunda su vida personal y emocional, dejando secuelas que, aseguró, aún continúa trabajando con el paso del tiempo.

La actriz relató que, aunque no sufrió agresiones físicas durante el cautiverio, el impacto psicológico fue severo. En sus palabras, dejó claro que no fue golpeada ni sufrió abuso físico por parte de sus captores. Sin embargo, la experiencia la enfrentó a un nivel de miedo y vulnerabilidad que la marcó de forma permanente.

Castillo también compartió que, tras recuperar su libertad, identificó en sí misma la presencia del síndrome de Estocolmo, una condición psicológica que puede desarrollarse en personas que han sido retenidas contra su voluntad y que llegan a generar un vínculo emocional con sus agresores.

“Yo siento que hasta la fecha sigo resolviéndolo (…) yo siento que yo tuve ese síndrome un buen rato” Irán Castillo

Irán Castillo fue secuestrada / Captura de pantalla

¿Por qué Irán Castillo no denunció inicialmente a sus captores?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio del secuestro de Irán Castillo fue la razón por la cual decidió no denunciar de inmediato el secuestro. La actriz explicó que el vínculo emocional generado durante el cautiverio influyó directamente en su decisión.

“Yo traía la idea de no voy a decir nada porque me salvaron, casi casi que me salvaron la vida” Irán Castillo

Este pensamiento, según explicó, fue consecuencia del estado psicológico en el que se encontraba tras haber sido liberada. Castillo detalló que sus captores no la identificaron como una figura pública al momento de privarla de su libertad. De acuerdo con su testimonio, el grupo operaba de manera aleatoria y seleccionaba a sus víctimas sin conocer su identidad.

“Su modo de operar era: vemos una mujer que va manejando por ahí, la seguimos, le chocamos por atrás y cuando se baje, vámonos” Irán Castillo

Con el paso del tiempo, la actriz reflexionó sobre lo ocurrido y señaló que el evento le dejó aprendizajes importantes sobre la violencia, el miedo y la empatía. También compartió su visión sobre la necesidad de que existan espacios de rehabilitación para quienes cometen este tipo de delitos, aunque aclaró que se trata de una reflexión personal derivada de su experiencia.

¿Qué papel tuvo Gloria Trevi en el rescate de Irán Castillo?

Durante la misma entrevista, Irán Castillo reveló que Gloria Trevi y su esposo fueron clave para que pudiera recuperar su libertad. Según contó, ambos cooperaron económicamente para cubrir el rescate solicitado por los secuestradores.

La actriz expresó públicamente su agradecimiento hacia la cantante y su pareja, señalando que su apoyo fue determinante en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Gloria Trevi muy linda cooperó y cooperó y de un lanón, o sea forever (…) No sabes cómo le agradezco a ella y a su marido forever” Irán Castillo

Este fragmento de la entrevista fue el que recientemente volvió a circular en TikTok y otras plataformas digitales, generando nuevas reacciones entre los usuarios, quienes retomaron el tema años después de que fuera contado públicamente.

Hasta ahora, ni Gloria Trevi ni su pareja han emitido comentarios recientes sobre la viralización del video. El material continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios reproducen y comentan las declaraciones de la actriz, retomando un episodio que marcó su historia personal.

