El youtuber mexicano, Yulay, muestra VIDEO en el que secuestradores roban a su ser querido ¿Qué pasó?

El youtuber, Yulay, sufrió de problemas de salud hace algunas semanas, motivo por el que estuvo en la conversación digital. Después de mejorar su situación, nuevamente preocupó a internautas, luego de revelar que su ser querido fue secuestrado en su domicilio. Lo increíble no solo es el robo, si no también que asegura saber quiénes son los culpables. ¿Dio nombres?

¿Por qué el youtuber mexicano, Yulay, estuvo hospitalizado recientemente?

En septiembre de 2025 una imagen causó preocupación, pues se muestra a Yulay recostado en una cama de hospital, conectado a aparatos médicos y con evidente semblante de cansancio.

El mensaje compartido todavía generó una estela mayor de incertidumbre, pues solo puso lo siguiente: “ Flaquitos, manden sus buenas vibras ”.

Para calmar el estrés de las redes sociales, días después decidió hablar sobre la razón que lo llevó al hospital. Según sus palabras, todo se debió a una hernia inguinal, por lo que tenía lesiones en toda a esa zona, mismas que se crearon al momento de practicar ciertos procedimientos:

“ Día número 3 de recuperación. Quiero mostrarles cómo nos estamos curando. Aquí están nuestros tres agujeros. La lesión es en la ingle ”, dijo días después.

¿Cómo fue el momento en el que secuestradores robaron el perro del youtuber mexicano, Yulay?

De acuerdo con lo relatado por Yulay, en historias de Instagram, en un inicio pensó que su mascota se había extraviado. Incluso compartió una ficha de búsqueda donde detalló que Benito es un perro de raza yorkshire, que se perdió el pasado 16 de febrero en la colonia San Mateo y que necesita medicación constante.

Aún con el reporte, Yulay dio una actualización apenas horas después, señalando que estaba molesto tras enterarse que no se había perdido, si no que fue secuestrado por personas que, según él, conoce.

Ahora sí ando encabro%$#*, se robaron a mi perrito, se lo subieron a un coche, participaron más personas, ya sabemos quién fue. Por favor antes de medianoche quiero que mi perro esté en la casa de mi jefecita, por favor. Yulay

Aunque afirmó saber la identidad de cada una de las personas, no dio más detalles y no reveló nombres.

¿Quién es Yulay, famoso youtuber mexicano?

Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido en redes como Yulay, inició su trayectoria en YouTube en 2014 al publicar una broma que rápidamente se volvió viral.

Con el paso del tiempo, su contenido evolucionó: dejó atrás las bromas y retos callejeros para enfocarse en producciones más crudas y llamativas, en las que retrata la vida en zonas marginadas, desempeña oficios de alto riesgo o recorre sitios considerados peligrosos.

Yulay construyó su popularidad explorando espacios olvidados o inseguros del país. Desde inmuebles abandonados y hospitales con fama paranormal hasta colonias estigmatizadas, el influencer formó una gran comunidad.

Además de los contenidos de riesgo, comenzó a realizar acciones solidarias, como respaldar a vendedores ambulantes o edificar viviendas para familias en situación vulnerable. Actualmente supera los 7 millones de suscriptores en YouTube.

