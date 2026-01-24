‘La Nicholette’ víctima de secuestro: Localizan con vida a la influencer, ¿qué fue de ella?: “Gracias a Dios”

La influencer Nicole Pardo, conocida en redes sociales como ‘la Nicholette’, fue localizada con vida luego de que se reportara su secuestro el pasado martes 20 de enero, hecho que generó gran preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía, que informó sobre la localización de la creadora de contenido.Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la influencer fue liberada por sus captores, logró escapar, o si hubo algún operativo de rescate para dar con su paradero.

Emiten ficha de búsqueda de la tiktoker “Nicholette” / Redes sociales y canva

¿Cómo fue secuestrada ‘la Nicholette’?

Todo ocurrió cuando ‘la Nicholette’ se encontraba cerca de una plaza comercial. El caso fue reportado al 911 como un presunto “levantón”, lo que provocó una rápida movilización de elementos de seguridad.

Un video captado por el propio vehículo de la influencer muestra el momento exacto en el que un automóvil blanco se le empareja justo cuando ella bajaba de su camioneta.

De ese coche descendieron al menos dos hombres armados. Uno de ellos portaba un arma larga y llevaba parte del rostro cubierto con una sudadera roja.

En las imágenes se observa cómo Nicole intenta impedir que uno de los sujetos baje del vehículo al cerrar la puerta. Sin embargo, segundos después el conductor también desciende y entre ambos la jalonean.

La joven intenta regresar a su camioneta, pero tras un breve forcejeo es sometida y obligada a subir al automóvil de los agresores, quienes huyeron con rumbo desconocido.

Influencer La Nicholette es secuestrada / Redes sociales

¿Quién secuestró a la Nicholette?

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre quién estaría detrás del secuestro de Nicole Pardo, conocida en redes sociales como la Nicholette. Pese a que la influencer ya fue localizada con vida, la Fiscalía no ha informado públicamente si hay personas identificadas o detenidas por este caso.

Las autoridades únicamente confirmaron su localización, pero no han precisado si fue liberada por sus captores, si logró escapar o si existió algún operativo para rescatarla. Tampoco se ha dado a conocer cómo ocurrieron los hechos ni cuánto tiempo permaneció privada de la libertad.

El reporte de su desaparición comenzó a circular en redes sociales a inicios de la semana, cuando se alertó que ‘la Nicholette’ no había podido ser localizada y que existían versiones que apuntaban a un posible secuestro. Rápidamente, el caso tomó fuerza en plataformas digitales, donde usuarios exigieron a las autoridades agilizar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo se encuentra la Nicholette tras su secuestro?

Una de las primeras en pronunciarse fue su amiga, la modelo e influencer Melissa Avendaño, quien utilizó sus redes sociales para agradecer por la aparición con vida de su amiga e informar que la joven se encuentra bien.

“Quiero agradecer a toda la gente que ayudó a compartir lo sucedido y dejarles saber que, gracias a Dios, ella está bien. También quiero agradecer de todo corazón a @chimocurves, @marii.marii.24, @missmichelleg, @grisse_grisse, @siihearthazell y @mvelody por estar en las buenas y en las malas, por usar sus plataformas para levantar la voz. La unión hace la fuerza. Benditas redes sociales.”

