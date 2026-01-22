Mr Beast enciende las alarmas tras comentario al volar con Eugenio Derbez en helicóptero:“¿Si se cae?”

La sorpresiva aparición de MrBeast y Eugenio Derbez en México colocó sus nombres entre las principales tendencias en redes sociales. El creador de contenido estadounidense y el actor mexicano fueron captados específicamente en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, donde su presencia generó expectativa entre habitantes y usuarios de plataformas digitales.

MrBeast tuvo que dejar el béisbol por su padecimiento.

¿Por qué MrBeast y Eugenio Derbez estuvieron en Almoloya de Alquisiras?

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona y publicaciones compartidas en redes sociales. MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, fue visto junto a Eugenio Derbez, actor mexicano, en distintos puntos del municipio, lo que llamó la atención debido a lo inusual de la visita de una figura internacional de redes sociales a esta región.

De manera extraoficial, algunos internautas señalaron que ambos habrían participado en la inauguración de un telebachillerato; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada ni por los involucrados ni por autoridades estatales. Hasta ahora, no existe un comunicado oficial que precise el objetivo de la visita o las actividades realizadas durante su estancia.

La comunidad de San Andrés Tepetitlán fue uno de los puntos donde se registró la presencia de los famosos, como quedó documentado en videos difundidos en TikTok y otras plataformas. En las grabaciones se observa a personas reunidas para presenciar el momento, lo que contribuyó a que el tema escalara rápidamente en redes sociales.

Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo MrBeast antes de subir al helicóptero con Eugenio Derbez?

Tras la atención generada por su visita, Eugenio Derbez, esposo de Alessandra Rosaldo, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró cómo inició su traslado en helicóptero junto a MrBeast. El material comienza con ambos llegando a un helipuerto ubicado en la cima de un edificio, previo a abordar la aeronave.

En el video, el youtuber lanzó un comentario que no pasó desapercibido entre los usuarios:



“Si este helicóptero se cae, ¿cuál sería el titular?”, preguntó MrBeast.

Ante la pregunta, Eugenio Derbez respondió:



“Al menos me tocó con MrBeast”.

El intercambio concluyó con una frase del creador de contenido:



“Daremos mucho de qué hablar”.

¿Qué proyectos tiene Eugenio Derbez proximamente?

En medio de la atención por su visita con MrBeast, Eugenio Derbez también confirmó recientemente su participación en Shrek 5, poniendo fin a meses de especulación sobre su continuidad como la voz en español de Burro, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia animada.

El actor explicó que su regreso se dio tras un proceso de negociaciones en el que planteó condiciones específicas, entre ellas la posibilidad de adaptar el libreto para el público latinoamericano, considerando los cambios en la directiva de la producción y la evolución del lenguaje.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película” Eugenio Derbez

Aunque no ofreció más detalles sobre su participación, la confirmación generó una amplia reacción entre seguidores de la saga en Latinoamérica, quienes han destacado el impacto de su trabajo en el doblaje en el éxito de la franquicia en la región.

