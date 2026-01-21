¿Mauricio Ochmann en contra de programa de los Derbez? Asegura que realities: “Son falsos y ni es realidad”

El actor Mauricio Ochmann, quien tuvo una relación con Aislinn Derbez, atraviesa un momento clave en su carrera. Mientras se prepara para el estreno de Familia a la deriva, en una reciente visita al programa Sale el sol, la conversación derivó hacia su experiencia en realities televisivos, particularmente aquellos en los que participó junto a la familia Derbez. Fue entonces cuando Ochmann lanzó una declaración contundente: “Los realities son falsos”. ¿Incómodo con los Derbez?

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre el reality De viaje con los Derbez?

Uno de los puntos que más llamó la atención de televidentes e internautas fue, sin duda, la opinión de Mauricio Ochmann sobre el reality De viaje con los Derbez, en el que participó.

Entre la conversación surgió el tema de su familia, específicamente, de un momento que compartió junto a los Derbez en Disney, pero que por medio de ciertas bromas, prefirió “cambiar de tema”. Esto dio paso a hablar sobre los realities: “ Los realities no es lo mío, ¿no se notó? ”, dijo Mauricio.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Ochmann cuestionó abiertamente la autenticidad de los realities. “ No es abrir tu vida, porque si fuera abrir la vida… los realities son falsos. Ni siquiera es realidad ”, afirmó.

El actor explicó que estos formatos televisivos operan bajo dinámicas previamente diseñadas, donde el conflicto es un ingrediente obligatorio.

Te hacen pelearte. Es como: ‘Ahorita se tienen que pelear, ahorita tienes que hacer esto’. Y tú dices: ‘Pues hoy no tengo ganas de pelearme’. ‘Pues sí, pero te tienes que pelear’. Mauricio Ochmann

Cabe destacar que no habló específicamente del programa De viaje con los Derbez, si no parece una perspectiva general sobre este tipo de realities.

¿De qué trata el reality show De viaje con los Derbez?

De viaje con los Derbez es un reality que sigue a la familia Derbez durante distintas vacaciones alrededor del mundo. Protagonizado por Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y la más pequeña, el programa muestra la convivencia familiar mientras enfrentan situaciones cotidianas, retos inesperados y diferencias de carácter en un ambiente de viaje.

A lo largo de cada temporada, la serie combina momentos de humor, conflictos familiares y reconciliaciones, con el objetivo de mostrar una faceta más cercana de los integrantes de la familia.

Aunque se presenta como un retrato espontáneo de su vida personal, el formato responde a la estructura típica de los realities, donde se construyen narrativas alrededor de la convivencia, el choque de personalidades y el crecimiento emocional de los participantes.

¿Quién es Mauricio Ochmann y cuál es su trayectoria en televisión?

Mauricio Ochmann es un actor con una trayectoria consistente en cine, teatro y televisión. Inició su carrera en la televisión mexicana a finales de la década de los noventa, pero alcanzó mayor reconocimiento gracias a su participación en telenovelas como:



Amarte así ,

, Victoria ,

, El Clon y,

y, Papá soltero.

En el ámbito cinematográfico, ha sobresalido por su interés en proyectos variados, que van desde comedias románticas como A la mala, hasta películas con temáticas sociales y dramáticas como Ya veremos y No negociable.

