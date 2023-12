Vadhir responde: ¿En “De viaje con los Derbez” no soportaban a Alessandra Rosaldo?

El reality de los Derbez lleva tres temporadas y por fin todos sus integrantes pueden decir que esta tercera con temática navideña ha sido la favorita de todos porque no hubo muchos dramas y la pasaron bastante bien.

A propósito del estreno de esta nueva temporada, la prensa le preguntó a Vadhir Derbez si les tocó sufrir con algunos cambios de humor o síntomas de la menopausia de Alessandra Rosaldo, misma que ella misma confesó que le aquejaba desde hace unos años y que le ha afectado en su salud mental, entre otras cosas.

Vadhir no pudo aguantar la risa y dijo que no le había tocado lidiar con esos problemas con Alessandra, su madrastra: “Yo no vi ninguna diferencia la verdad. Todo bien, enojona como siempre”, dijo con su sentido del humor.

Mira: Mauricio Ochmann ya borró todas sus fotos con Paulina Burrola ¡y dejó las de Aislinn Derbez!

Al parecer la terapia psicológica es lo que les ha ayudado a todos a sobrellevar sus diferencias y destacó: “Imagínate no profundizar nada con tu familia y de la nada meterte a un programa muy salsita creyendo que vas a poder con las cámaras, te das cuenta que hay demasiadas cosas debajo de todo esto que llevamos escondiendo y que salen a flote”.

“Con Ale creo que todo se ha ido acomodando para llevarnos cada vez mejor y la gente que ha visto las temporadas se da cuenta porque de Marruecos hasta ahorita ha sido un cambio impresionante”, dijo.

La familia Derbez tomó terapia por De viaje con los Derbez / Instagram

Entérate: Eugenio Derbez revela cómo logró que Victoria Ruffo apareciera en De viaje con los Derbez

Vadhir Derbez sigue soltero

Aunque en De viaje con los Derbez 3, Vadhir aparece ligando con una atractiva mujer en uno de los países que salieron a conocer, el hijo de Eugenio mencionó que continúa soltero.

Según Vadhir, aún no ha llegado la persona indicada para que puedan tener una relación y en cuanto a la intimidad, procura ser selectivo con las personas con las que intercambia su energía.

Asimismo, contó que no es asiduo de las aplicaciones para conocer personas y tener citas por ese medio, así que está confiado en conocer a su media naranja en su círculo.

No te pierdas: ¿Qué foto tienen en el chat familiar de los Derbez? José Eduardo lo revela