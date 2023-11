¿Qué foto tienen en el chat familiar de los Derbez? José Eduardo lo revela

El pasado 23 de noviembre se estrenó la cuarta temporada de De viaje con los Derbez, el reality show de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video que sigue las vacaciones de la familia Derbez. En esta ocasión, los protagonistas viajaron a Finlandia para celebrar la época más esperada del año, las fiestas decembrinas.

Ahora que las personas estarían siendo testigos de las nuevas aventuras de la Dinastía Derbez, José Eduardo habló un poco de lo que es grabar este proyecto. Además, confesó que luego del viaje con su familia, todos dejan de mantener contacto.

Eugenio Derbez acudió con su familia a la premier de la tercera temporada de ‘De viaje con los Derbez’ / Instagram: @ederbez

Te puede interesar: Victoria Ruffo sí estuvo en De viaje con los Derbez; así fue su aparición en la nueva temporada

A través de una entrevista con La caminera, programa de radio conducido por Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia; José Eduardo se sinceró sobre cómo se lleva con su familia, actualmente.

“Nos ha pasado que regresando de De viaje con los Derbez, nos dejamos de hablar un buen tiempo. O sea, literal, si hubo un día que llegamos a un aeropuerto y te digo que cada uno vive en partes diferentes del mundo. Entonces, llegamos a un aeropuerto y ahí ni un adiós. Cada quien a su diferente escala y ni por Whats (App). Nada”. José Eduardo Derbez

José Eduardo. / Instagram: @jose_eduardo92

José Eduardo Derbez enseña la foto de WhatsApp de su familia

Esta confesión derivó a que Fer Gay cuestionara al comediante sobre la foto de WhatsApp que tiene de perfil el grupo de la familia Derbez y él, sin tapujos, la enseñó.

“Es la más cul*y. Es una donde me tienen en photoshop a mí", dijo José Eduardo, a lo que cuestionó Tania: “¿Por qué te pusieron photoshop?” Y Derbez respondió: “Porque antes yo nunca viajaba con ellos. Entonces, ellos sí viajaban mucho, pero es que antes no me pagaban. Ahorita, pues ya viajo… Es viejísima, todavía había pelo, estaba delgado”.

Así lo dijo José Eduardo Derbez:

No te pierdas: José Eduardo Derbez reacciona a quienes lo tachan de “nepobaby” en Miembros al aire

Vadhir Derbez confiesa que su viaje con los Derbez es una “catarsis”

Pese a la opinión de José Eduardo, Vadhir Derbez destacó para Ventaneando que el proyecto de De viaje con los Derbez es una “terapia” como familia.