Hallan sin vida a joven influencer en su departamento tras ser hospitalizada; esta fue su última publicación

Hace unos días se confirmó la muerte de Miren García, conocida en redes sociales como Mirenxu, una influencer que fue diagnosticada con leiomiosarcoma (LMS), un tipo de cáncer, desde los dos años de edad. La noticia vistió de luto al mundo digital.

Ahora, una influencer y creadora de contenido, de 26 años de edad, fue encontrada muerta en su departamento tras haber sufrido problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada durante las celebraciones de Año Nuevo. La noticia ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad digital, ya que acumulaba más de 3,3 millones de seguidores combinados en Instagram y TikTok, donde se destacaba por compartir contenido de estilo de vida y belleza. ¿De quién se trata?

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué famosa influencer fue hallada sin vida HOY, 23 de enero?

Según informes de la policía local y CNN Indonesia, Lula Lahfah, querida influencer, fue hallada sin vida en su apartamento del barrio de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta, por agentes de seguridad durante la noche del 23 de enero.

El jefe de relaciones públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, declaró que los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal del Sur de Yakarta continúan procesando la escena y coordinando con la familia de la influencer para esclarecer los hechos.

El repentino fallecimiento de la influencer ha generado una gran reacción entre sus seguidores y colegas del mundo digital, quienes lamentan la pérdida de una figura talentosa y cercana.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y recuerdos de su legado en la creación de contenido, mientras la comunidad lamenta la juventud con la que se ha ido.

Te puede interesar: Influencer mexicana sufre terrible accidente en Oaxaca: familia desmiente su muerte; ¿cuál es su estado de salud?

Muere la influencer Lula Lahfah / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Lula Lahfah, quien tenía más de tres millones de seguidores?

La información disponible indica que Lula Lahfah había pasado el año nuevo en el hospital debido a molestias físicas derivadas de problemas de salud preexistentes, pero sin ahondar en detalles.

A pesar de ello, continuó publicando contenido hasta apenas dos días antes de su fallecimiento, con su última actividad registrada el 21 de enero en Instagram y TikTok.

Reza Oktovian, novio de Lahfah y miembro del grupo musical indonesio Weird Genius, vio cancelada la presentación del 23 de enero del grupo horas antes de la noticia oficial de su muerte. La banda emitió un comunicado en Instagram explicando que uno de sus miembros no se encontraba en condiciones para presentarse debido a la “desafortunada noticia” que los había afectado.

Lee: Muere influencer de 26 años tras una cirugía; fuertes dolores la llevaron de urgencia al hospital

Lula Lahfah es hallada sin vida en su apartamento / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Lula Lahfah en redes sociales y cuál fue su última publicación?

Lula Lahfah comenzó su trayectoria en línea publicando versiones de canciones populares en la plataforma de música SoundCloud. Su talento le permitió conectar con una audiencia creciente, y eventualmente lanzó varias canciones originales que ampliaron su presencia digital.

Sin embargo, fue en Instagram y TikTok donde consolidó su fama, compartiendo publicaciones sobre moda, belleza y estilo de vida que atraían a jóvenes seguidores de todo Indonesia y otros países.

Con un total combinado de más de 3,3 millones de seguidores, Lahfah se había convertido en una de las figuras más influyentes en el panorama digital del país.

En redes sociales no pasó desapercibido su último video en TikTok. En este dio a conocer los productos que utilizaba y recomendaba a sus seguidores.

Te puede interesar: Muere influencer de belleza a los 29 años, quien se hizo popular por transformación física: ¿Quién era?