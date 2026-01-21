Caso “Nicholette": ¿Por qué la influencer mexicana secuestrada y desaparecida, es considerada “polémica”?

Antes de que su nombre comenzara a circular en fichas de búsqueda y reportes oficiales tras su desaparición, “Nicholette” ya era ampliamente conocida en redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, bajo el perfil “Lanicholette0”, logró consolidar una comunidad de más de miles de seguidores, pero que en muchas ocasiones, era criticada por su estilo de vida. ¿Por qué?

¿Cómo fue el secuestro que sufrió la tiktoker “Nicholette”?

En un video que comenzó a circular en redes la tarde del martes 20 de enero, se observa a “La Nicholette” preparándose para subir a su Cybertruck cuando un vehículo blanco se detiene a su lado. De este automóvil descendieron varios jóvenes armados, quienes aparentemente la obligaron a abordar su coche.

Las cámaras instaladas en la camioneta registraron todo el incidente, mostrando cómo la joven intentó resistirse, sin lograrlo. Una vez que fue subida al vehículo, los agresores se dirigieron a un destino desconocido, dejando impactados a quienes vieron el clip, que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con diversos medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del martes 20 de enero, en la intersección de la avenida Tachiquilte y la calle San Esteban, en el fraccionamiento Musala en Culiacán.

Hasta ahora, los familiares de Nicholette no se han manifestado públicamente sobre lo sucedido, por lo que se desconoce su postura. Por su parte, los seguidores de la influencer han mostrado su preocupación y piden se investigue el caso.

Hombres armados raptan a una gordita apodada "La Nicholette" (20) una "influencer", dicen, en Culiacan.



Su Cybertruck quedó abandonada y la cámara de la camioneta grabó el momento. #PandaNews pic.twitter.com/GZHjKDKKUQ — Panda del Amor (@PandadelAmor20) January 21, 2026

¿Quién es la “Nicholette” y qué contenido comparte en redes la influencer desaparecida?

La popularidad de Nicole Pardo Molina, conocida en la comunidad digital como “Nicholette”, se generó de distintas dinámicas en las que poco a poco se fue ganando una numerosa audiencia.

Parte de esa estrategia incluyó su incursión en plataformas de contenido exclusivamente para mayores de edad, un hecho que generó debates sobre moral, fama y dinero en redes sociales.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer la incorporó a su discurso. Respondía a críticas, se mostraba segura de sus decisiones y utilizaba la controversia como motor de alcance. Para algunos, era un símbolo de libertad personal y empoderamiento económico; para otros, una figura cuestionada. En ambos casos, su nombre se mantenía vigente.

Otro elemento clave de su identidad pública fue la Tesla Cybertruck color lila que conducía y mostraba frecuentemente en sus videos. El vehículo poco común se convirtió en un símbolo y en una marca personal que la hacía fácilmente reconocible fuera del mundo digital.

¿Qué se sabe de la desaparición de la tiktoker mexicana “Nicholette”?

Desde que se viralizó el vídeo en el que la influencer y tiktoker mexicana, “Nicholette”, su nombre se convirtió en tendencia y de manera inmediata comenzaron a difundirse publicaciones en las que solicitaban información acerca de su paradero.

Han pasado solo unas horas de la desaparición de “Nicholette” y aún no hay datos oficiales sobre la ubicación aproximada de la influencer, por lo pronto, la ficha de búsqueda ya fue compartida y difundida.

