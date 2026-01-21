‘La Nicholette’ víctima de secuestro: Filtran últimas publicaciones, ¿había señales de que corría peligro?

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida en redes sociales como “La Nicholette”, quien fue secuestrada por hombres armados la tarde de este martes 20 de enero en Culiacán.

Las autoridades activaron el Protocolo Alba, ya que la joven de 20 años podría encontrarse en riesgo como víctima de un delito. La denuncia fue presentada el mismo día de su desaparición y, hasta ahora, no se tiene información oficial sobre su paradero.

De acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía, Nicole fue vista por última vez en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Isla Musalá, al oriente de la capital sinaloense. Desde ese momento, familiares y autoridades mantienen su búsqueda.

Te puede interesar: Irán Castillo fue secuestrada, la actriz reveló cómo recuperó su libertad gracias a Gloria Trevi, VIDEO

Influencer La Nicholette es secuestrada / Redes sociales

Así fue secuestrada la “La Nicholette”

Todo ocurrió cuando ‘La Nicholette’ se encontraba cerca de una plaza comercial. El caso fue reportado al 911 como un presunto “levantón”, lo que provocó una rápida movilización de elementos de seguridad.

Un video captado por el propio vehículo de la influencer muestra el momento exacto en el que un automóvil blanco se le empareja justo cuando ella bajaba de su camioneta.

De ese coche descendieron al menos dos hombres armados. Uno de ellos portaba un arma larga y llevaba parte del rostro cubierto con una sudadera roja.

En las imágenes se observa cómo Nicole intenta impedir que uno de los sujetos baje del vehículo al cerrar la puerta. Sin embargo, segundos después el conductor también desciende y entre ambos la jalonean.

La joven intenta regresar a su camioneta, pero tras un breve forcejeo es sometida y obligada a subir al automóvil de los agresores, quienes huyeron con rumbo desconocido.

La Nicholette último mensaje / Redes sociales

¿Qué publicó ‘La Nicholette’ antes de su secuestro en Culiacán?

Tan solo unas horas antes de su secuestro, ‘La Nicholette’ publicó una historia en Instagram en la que se le podía ver en su habitación, tomando agua de un termo. Escribió: “Wake up”, que significa “Despierta”.

En tanto que su último video en YouTube fue hace tres semanas. Se titula ‘Catadores de matcha’ y se le observa a la joven junto a sus amigos disfrutando de un buen momento.

En su instagram, su último posteo es el 19 de diciembre, cuando compartió el video, en el cual un amiga se sube a su camioneta en la noche con una canción “La muchacha del salado” de Grupo arriesgado con el fragmento qué dice:

“Ahí les dejé comprobado que las muieres también la pueden.Hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres.Bueno aquí ya se despide la Nicholette, ahí para el pendiente”. Letra de la canción “La muchacha del salado”

Hasta ahora, ningún mensaje deja entrever que estuviera amenazada o en peligro. Por el contrario ‘La Nicolette’ compartió varios lives disfrutando con sus amigos.

Mira: Papá de una famosa actriz y cantante, es acusado de secuestro y tortura a exempleados: ¿De quién se trata?

La última publicación de La Nicholette en su Instagram. / Redes sociales

Amiga de “La Nicholette”, publica mensaje por la desaparición de la influencer

Una de las primeras en pronunciarse fue su amiga, la modelo e influencer Melissa Avendaño, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y pedir ayuda para difundir la imagen de su amiga ‘La Nicholette”.

Melissa compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver el impacto que le ha causado la desaparición de Nicole, ocurrida días antes de que la joven celebrara su cumpleaños número 21.

En su publicación, la influencer pidió a sus seguidores compartir la fotografía de La Nicholette con la esperanza de que esto ayude a su pronta localización.

“Aún no lo puedo creer estoy en shock y destrozada, que manera de pasar tu cumple años bb @nicholette_0521 tengo fe en Dios que pronto estarás de regreso a casa para festejar tus 21 que tan emocionada estabas x cumplir mi niña hermosa. Te quiero muchísimo y le pido a mi san Juditas que te cuide y te proteja donde quiera que te encuentres”, escribió Melissa Avendaño en su Facebook.

Mira: Famosos captan el posible secuestro de un niño; su reacción desata crítica en redes sociales

¿Quién es ‘La Nicholette’, la influencer secuestrada en Culiacán?

Nicholette Pardo Molina, mejor conocida en redes sociales como ‘La Nicholette’, es una influencer de 20 años que ganó popularidad hace algunos años por su contenido de moda y estilo de vida en diferentes plataformas como YouTube y TikTok. Cuenta con 164 mil seguidores en Instagram.

Es originaria de Culiacán, Sinaloa. Pese a su corta edad, también es dueña de una boutique en la zona exclusiva de la Isla Musala.

Se hizo famosa cuando Grupo Arriesgado le compuso una canción llamada ‘La muchacha del salado’, que lleva su nombre y solía compartir en sus redes sociales.

Mira: Mhoni Vidente vivió un secuestro: La pitonisa lo predijo y la experiencia transformó su vida y su don