La influencer Kelly confirma la muerte de su bebé: Así fue el emotivo video con el que explicó qué ocurrió

Tras la reciente muerte del bebé de Antonia Botero y su esposo Chavi, el mundo de las redes sociales se viste de luto de nuevo, la influencer mexicana Kelly compartió con sus seguidores una noticia personal que rápidamente generó conversación en redes sociales. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido confirmó la muerte de su bebé, quien nació con complicaciones de salud y permaneció en incubadora durante un corto periodo de tiempo.

Influencer Kelly / Instagram

¿Qué dijo Kelly Medanie sobre la pérdida de su bebé?

Con un video publicado en sus redes sociales la influencer Kelly Medanie confirmó que estuvo embarazada y que su bebé nació con complicaciones. En el material audiovisual, la influencer explicó que su hija estuvo poco tiempo con vida y que permaneció en incubadora desde su nacimiento.

Durante su testimonio, la ex AcaShore detalló que tanto ella como su pareja pudieron visitar a la bebé diariamente mientras se encontraba hospitalizada. También mencionó que ambos tuvieron la oportunidad de cargarla, lo cual describió como un momento significativo dentro de una situación difícil.

La creadora de contenido relató que desde el cuarto mes de embarazo recibió un diagnóstico que indicaba que la gestación sería complicada. A partir de ese momento, el proceso se desarrolló bajo condiciones médicas complejas, mismas que se mantuvieron hasta el nacimiento de la bebé. A pesar de ello, explicó que decidió continuar con el embarazo.

En el video, Kelly señaló que sabía que la noticia podría generar comentarios en redes sociales, por lo que decidió desactivar la sección de comentarios en la publicación. Indicó que no planeaba leer opiniones externas y que su intención al compartir el mensaje era informar a quienes no estaban enterados, ya que únicamente su familia y personas cercanas conocían la situación.

“Yo estuve embarazada, lo saben. Tuve a mi bebé conmigo. Desafortunadamente estuvo muy poco tiempo con nosotros... La visitaba a diario, ella estaba en incubadora... Fue un honor poder cargarla, igual que mi novio.” Influencer Kelly

Influencer Kelly / Captura de pantalla

¿Cómo fue el embarazo de Kelly y qué complicaciones enfrentó?

Kelly Medanie explicó que su embarazo fue complicado desde los primeros meses, luego de recibir un diagnóstico médico que condicionó el desarrollo del proceso. A lo largo del video, la influencer reiteró que las dificultades estuvieron presentes durante toda la gestación.

La joven mencionó que, debido a estas circunstancias, nunca realizó una revelación de género ni compartió detalles específicos sobre el estado de salud del bebé durante el embarazo. Sin embargo, sus seguidores habían notado su ausencia en ese tipo de contenidos, ya que anteriormente solía publicar videos mostrando su pancita.

Tras el nacimiento, la bebé fue ingresada a incubadora, donde permaneció bajo supervisión médica. Kelly detalló que la visitaba diariamente y que estuvo acompañada en todo momento por su pareja. Finalmente, confirmó que la bebé falleció poco tiempo después de nacer.

“Desde los cuatro meses me dieron un diagnóstico y a partir de ahí todo el embarazo fue complicado.. Con el dolor de mi corazón les comparto que sí pude cargar a mi bebé y conocerla.... Solo mi familia y las personas cercanas sabían lo que estaba pasando.” Inlfuencer Kelly

¿Quién es la influencer Kelly y a qué se dedica?

Kelly Medanie es una influencer mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Con 25 años de edad, se ha consolidado como creadora de contenido digital, principalmente en plataformas como TikTok, donde acumula miles de seguidores.

Su popularidad aumentó notablemente tras participar hace aproximadamente dos años en el proyecto musical “Shorty Party” junto al grupo Cartel de Santa, lo que le permitió ampliar su presencia en redes sociales y medios digitales. Desde entonces, Kelly ha mantenido una comunidad activa que sigue de cerca su contenido.

Además de su actividad en TikTok, Kelly también ha sido reconocida por compartir aspectos de su vida personal en redes sociales, incluyendo su embarazo, el cual documentó parcialmente antes de enfrentar las complicaciones médicas que posteriormente reveló.

Luego de la publicación del video donde confirmó la pérdida de su bebé, el contenido se viralizó rápidamente y fue replicado por diversos creadores digitales. Kelly agradeció públicamente a Eddy Nieblas por difundir la información con respeto, a través de un mensaje en redes sociales.

Actualmente, la cuenta de Instagram de Kelly Medanie no se encuentra disponible, permaneciendo activa únicamente su cuenta oficial de TikTok, donde continúa compartiendo contenido. Hasta el momento, no ha emitido nuevas actualizaciones sobre el tema más allá del video inicial.

