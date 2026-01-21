Muere querida actriz a los 92 años; la despiden con desgarrador mensaje, ¿Quién era Adela Gleijer?

En medio del luto por la actriz de doblaje, Gloria Rocha, la industria del entretenimiento se ve conmocionada por la muerte de otra querida histrión. Se trata de Adela Gleijer, quien fue todo un ícono del entretenimiento uruguayo, a los 92 años. Así fue cómo la despidieron.

Adela Gleijer / Redes sociales

¿Cómo murió la actriz Adela Gleijer?

La noticia sobre la muerte de Adela Gleijer fue confirmada el pasado martes 20 de enero por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. A través de redes sociales, la despidieron con un emotivo mensaje en el que no solo se solidarizan con la familia, sino que también recuerdan parte de su vasta trayectoria.

“Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso o cuándo serán los ritos funerarios. Se ha teorizado que el motivo pudo ser alguna complicación de salud relacionada con su avanzada edad. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Por otra parte, sus fervientes fans no han dudado en usar las redes sociales para lamentar el siniestro y desearle todo lo mejor a la familia en su duelo.

¿Quién era la actriz Adela Gleijer?

Adela Gleijer era una actriz originaria de Montevideo, Uruguay. Tenía 92 años al momento de su muerte. Su debut en el mundo artístico fue en 1956, con la obra de teatro ‘El centroforward murió al amanecer’, en la que conoció a su primer esposo, Juan Manuel Tenuta.

Tras esto, se le vio en otros proyectos reconocidos como:

Amo y señor

Princesa

Vulnerables

Sos mi vida

Volver a nacer

El hombre de tu vida

Los buscas de siempre

Es madre de la también actriz Andrea Tenuta. Luego de quedar viuda en 2013, Adela no volvió a tener otra pareja. Y es que, en muchas ocasiones, Gleijer expresó que Juan fue su gran amor.

Adela Gleijer / Redes sociales

¿Cómo murió la actriz Gloria Rocha?

Así como Adela Gleijer fue todo un ícono en Uruguay, Gloria Rocha lo fue en México. Y es que la actriz de doblaje dejó una gran huella en la industria. Tenía 94 años al momento de su deceso.

En su gremio, era conocida como ‘La Madrina’ por el excelente trabajo que hizo en series famosas como Dragon Ball Z y Sailor Moon. Hasta ahora, se desconocen las causas de su deceso. En tanto que colegas y fans no han dudado en seguir lamentando el hecho hasta el día de hoy.

