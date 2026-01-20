Luto en la música norteña: Muere Alfredo Orbe, uno de los grandes pioneros del género en México, a los 86 años

A pocas horas de darse a conocer la lamentable muerte de la periodista Mabel Montes, la música norteña vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de Alfredo del Orbe, una de las grandes leyendas del género. El cantante, conocido como “el Crooner norteño”, murió la madrugada de este martes 20 de enero a los 86 años de edad.

¿De qué murió Alfredo del Orbe?

Alfredo del Orbe murió a los 86 años de edad debido a problemas de salud, según se dio a conocer por su familia. El cantante se encontraba en Monterrey, Nuevo León, ciudad donde residía desde hace varios años y donde también se realizarán los servicios funerarios.

Se desconoce la causa de su muerte, pero en sus entrevistas, de hace dos años, Alfredo del Orbe reveló que tenía que tomar medicamentos para el mareo y problemas de presión que lo habían obligado a bajarle el ritmo y caminar más lento.

Aunque en los últimos días, su nieta pidió en redes donadores de sangre para el cantante, quien se encontraba en el Hospital de cardiología 34 del IMSS.

Se informó que los servicios funerarios del cantante se llevarán a cabo a partir del miércoles 21 de enero, desde las 8:00 de la mañana, y concluirán el jueves 22 de enero en el mismo horario, en Valle de la Paz, Capilla San Felipe.

Mira: Famoso actor, destrozado, anuncia la muerte de su ‘hijo'; comparte desgarrador video con él en sus brazos

Muere Alfredo del Orbe,la leyenda lagunera de la música norteña. / Redes sociales

¿Cómo confirmó la Nieta de Alfredo del Orbe la muerte del cantante?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una de sus nietas a través de Facebook, donde compartió un mensaje que conmovió a seguidores, amigos y colegas del cantante.

“Hoy partió aún mejor lugar mi señorón abuelo Alfredo del Orbe.Ya estás descansando, tu flaquita de oro te va recordar siempre con el y y estás con mi señor PADRE juntos. Hoy se reencontraron de nuevo después de tanto tiempo... Descansa en paz abuelo es un honor ser tu nieta, te quiero mucho abuelo.MI PAPA YA NO SE SENTÍRA SOLO” , compartió su nieta Kelly Mpota Garwers en Facebook.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de condolencias, recordando no solo al artista, sino al hombre de familia que fue Alfredo del Orbe.

Checa: ¿Quién fue y de qué murió Valentino Garavani? El diseñador de Jackie Kennedy, Liz Taylor y Gwyneth Paltrow

Muere Alfredo del Orbe,la leyenda lagunera de la música norteña. / Redes sociales

¿Quién fue Alfredo del Orbe, leyenda de la música norteña?

Alfredo García Hernández, nombre real del cantante, fue uno de los pioneros de la música norteña en México. Inició su carrera en los años 50 y logró mantenerse vigente durante más de siete décadas, convirtiéndose en una figura clave del género.

Grabó 53 discos y cerca de mil canciones, entre temas inéditos y covers, destacando siempre por una voz única que lo llevó a escenarios de todo el país. Entre sus canciones más populares se encuentran “Gaviota traidora”, “Frío de ausencia”, “Aléjate”, “Olvido entre copas” y “Usted es la culpable”.

En una entrevista para MILENIO, el cantante aseguró: “Creo que lo más hermoso que he vivido es que Dios me ha dado licencia de llegar hasta esta edad que tengo y que la gente todavía me siga aplaudiendo”.

En 1963, Alfredo del Orbe dejó La Laguna para radicar en Monterrey, Nuevo León, a la que consideraba la cuna de la música norteña. A pesar de ello, siempre expresó su amor por su tierra natal.

Compartió época con grandes figuras como Lorenzo de Monteclaro, Juan Salazar y Pedro Yerena. Llevó su música a programas como “Siempre en domingo”, “El show de Paco Stanley”, etc,

Checa: El grupo “Moderatto” de luto; anunciaron la desgarradora muerte de Yolanda Gómez: “Se nos adelantó”