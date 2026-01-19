¿Quién fue y de qué murió Valentino Garavani? El diseñador de Jackie Kennedy, Liz Taylor y Gwyneth Paltrow

El mundo de la moda está de luto. Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del último siglo, murió a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos. Considerado el “último emperador” de la alta costura, el creador italiano vistió a las mujeres más poderosas de Hollywood y de la realeza.

¿De qué murió el diseñador Valentino Garavani?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de la muerte de Valentino Garavani.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti confirmó el fallecimiento a través de un breve comunicado en el que informó que el diseñador murió en su residencia romana, acompañado por sus seres queridos.

De acuerdo con lo anunciado, el velatorio se llevará a cabo en el centro cultural impulsado por su fundación, ubicado en Piazza Mignanelli 23, los días miércoles 21 y jueves 22 de enero, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

El funeral se celebrará el viernes 23 de enero a las 11:00 horas en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica, en Roma.

Mira: Dos diseñadores icónicos de Barbie mueren en brutal accidente automovilístico en Italia

¿Qué dijo la actriz Gwyneth Paltrow sobre la muerte Valentino Garavani?

La actriz Gwyneth Paltrow compartió un mensaje en honor a su amigo el famoso diseñador a quien aseguró amó profundamente. Sus palabras las acompañó con una emotiva foto en la que aparece dándole un beso en la mejilla.

“Tuve tanta suerte de conocer y amar a Valentino, de conocer al verdadero hombre en la intimidad. El hombre que estaba enamorado de la belleza, de su familia, de sus musas y de sus amigos. De sus perros, de sus jardines y de una buena historia de Hollywood. Lo amé profundamente. Me encantaba cómo siempre me molestaba diciéndome que ‘al menos usara un poco de rímel’ cuando iba a cenar. Me encantaba su risa traviesa.Esto se siente como el final de una era. Será profundamente extrañado por mí y por todos los que lo amaron. Descansa en paz”, escribió Gwyneth en su Instagram.

Mira: Muere Giorgio Armani: ¿Qué enfermedad tenía el icónico diseñador de moda?

Muere Valentino Garavani, diseñador italiano que vistió a las mujeres más poderosas del mundo. / Redes sociales

¿Quién fue Valentino Garavani en la moda?

Valentino Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al norte de Italia. Desde muy joven mostró una profunda fascinación por la moda, lo que lo llevó a estudiar en Milán y posteriormente en París, donde se formó con grandes casas de la alta costura como Jean Dessès y Guy Laroche.

En 1960 se instaló en Roma y fundó su propia maison. Su talento no tardó en llamar la atención y, en 1962, una colección presentada en Florencia lo catapultó al reconocimiento internacional.

Sin embargo, el momento decisivo llegó en 1968, cuando Jacqueline Kennedy eligió un vestido suyo para su boda con Aristóteles Onassis, consolidándolo como diseñador de las mujeres más poderosas del mundo.

Durante más de cuatro décadas al frente de su firma, Valentino creó piezas atemporales caracterizadas por la precisión, los detalles artesanales y una feminidad sofisticada.

En 2007 se retiró oficialmente, aunque nunca se alejó del todo del universo creativo. Su legado permanece vivo como uno de los pilares de la alta costura italiana.

Mira: Muere Giorgio Armani: ¿Qué enfermedad tenía el icónico diseñador de moda?

Muere Valentino Garavani, diseñador italiano que vistió a las mujeres más poderosas del mundo. / Redes sociales

¿A qué celebridades vistió Valentino Garavani?

A lo largo de su carrera, Valentino Garavani vistió a algunas de las figuras más emblemáticas del cine, la moda y la política internacional.

Actrices legendarias como Audrey Hepburn, una de sus grandes amigas y musas, Elizabeth Taylor y Sophia Loren confiaron en su talento para sus apariciones más memorables.

En tiempos más recientes, su nombre siguió brillando en las alfombras rojas gracias a celebridades como Julia Roberts, quien ganó el Óscar en 2001 con un vestido vintage de Valentino, así como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Anne Hathaway, Angelina Jolie, Cate Blanchett, Halle Berry y Naomi Watts.

Sus diseños también alcanzaron a la realeza y a figuras históricas como la princesa Diana, Jackie Kennedy Onassis, Carolina de Mónaco y la reina Sofía de España.

Mira: Muere diseñador y excolaborador de Hoy y Cuéntamelo ya! a los 58 años tras infarto fulminante