Famoso actor, destrozado, anuncia la muerte de su ‘hijo'; comparte desgarrador video con él en sus brazos

El mundo del espectáculo se vistió de luto otra vez, tras la muerte de Roger Allers, un reconocido actor de series compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida. John Barrowman conmovió a sus seguidores al revelar la muerte de su perrito Jack, a quien consideraba un verdadero hijo.

A través de un video publicado en redes sociales, el actor mostró cómo su fiel compañero murió en sus brazos, generando una ola de reacciones, mensajes de apoyo y también polémica entre sus fans.

Mira: ¿Quién fue y de qué murió Valentino Garavani? El diseñador de Jackie Kennedy, Liz Taylor y Gwyneth Paltrow

El actor John Barrowman comparte video de la muerte de su perrito en brazos / IMBD

¿Qué dijo John Barrowman sobre la muerte de su ‘hijo’?

John Barrowman atravesó una terrible tragedia personal y decidió compartirla con sus seguidores. El actor publicó un devastador video en el que aparece visiblemente afectado, abrazando a su perrito Jack, minutos después de que perdiera la vida en sus brazos.

En la grabación, el actor explicó que su mascota llevaba días con problemas de salud y que, al regresar a casa, notó que su estado había empeorado. Fue entonces cuando decidió cargarlo y acompañarlo en sus últimos momentos. El clip se volvió viral de inmediato y provocó una fuerte respuesta emocional entre quienes siguen su carrera.

En la descripción del video, John escribió un mensaje que rompió el corazón de sus fans.

“El Capitán Jack Harkness, nuestro querido Jack Russell, se ha ido. Esperó a que llegara a casa y murió en paz en los brazos de su papá una hora después de mi regreso, rodeado de Dixie y Tito. Era un buen chico, un amigo leal y nuestro Jack-Amo durante 18 años. Estamos muy tristes, pero agradecidos de que muriera de viejo y no sufriera”.

Mira: Yo soy Betty, la fea está de luto; querida actriz, devastada, anuncia inesperada muerte: “No tengo palabras”

¿De qué murió el perrito de John Barrowman?

De acuerdo con lo que explicó el propio actor, su perrito Jack murió por causas naturales. Aunque había recibido atención médica en los últimos días, su salud ya estaba muy deteriorada debido a la edad.

Barrowman aseguró que, pese a los problemas que enfrentaba, su mascota no sufrió ni agonizó.

“Lo único que pude hacer fue abrazarlo y decirle cuánto lo amaba”, comentó el actor en el video, donde también se disculpó con los fans, ya que tuvo que abandonar una convención a la que estaba invitado desde hace meses debido a la muerte de su mascota.

La publicación generó miles de comentarios. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo como: “Lo siento por tu pérdida”, “El dolor de perder a una mascota es real” y “Corre libre, Capitán Jack”. Sin embargo, también hubo críticas, pues algunas personas consideraron que mostrar el cuerpo sin vida del perrito era demasiado fuerte.

Mira: Jorge Zarza sufre una dolorosa pérdida y se despide con un desgarrador mensaje de quien fue su “formadora”

El actor John Barrowman comparte video de la muerte de su perrito en brazos / IMBD

¿Quién es John Barrowman?

John Barrowman nació el 11 de marzo de 1967 en Glasgow, Escocia, y es actor, escritor y cantante. Creció en Illinois, Estados Unidos, y ha desarrollado una exitosa carrera tanto en Reino Unido como en Hollywood.

Es ampliamente conocido por interpretar al Capitán Jack Harkness en las series “Doctor Who” y “Torchwood”, así como a Malcolm Merlyn en “Arrow”. En cine ha participado en producciones como “Zero Dark Thirty” y la cinta de culto “Shark Attack 3: Megalodon”.

Mira: Muere atropellada exactriz infantil de Nickelodeon a los 33 años; el conductor huye de la escena