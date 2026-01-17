Jorge Zarza sufre una dolorosa pérdida y se despide con un desgarrador mensaje de quien fue su “formadora”

El periodismo mexicano volvió a vestirse de luto y uno de los rostros más conocidos de la información no pudo ocultar el golpe. El periodista Jorge Zarza sorprendió al compartir un mensaje cargado de nostalgia, respeto y dolor, en el que se despide de una figura clave en su vida profesional, a quien define como su “formadora”.

¿Quién fue María Elena Martínez de la Vega y por qué su muerte impactó al periodismo mexicano?

La comunidad periodística se vistió de negro: María Elena Martínez de la Vega, reportera y editora respetada por su temple y su rigor profesional, falleció en Ciudad de México. Su nombre resuena entre colegas que la describen como una periodista aguda, inteligente, solidaria y luminosa, una voz que marcó a generaciones con disciplina y carácter. En las últimas horas, compañeros de distintas redacciones han compartido recuerdos y mensajes.

La noticia comenzó a moverse con fuerza en redes la tarde del 16 de enero, cuando circularon mensajes y una imagen de despedida en la que familiares y cercanos la definen como “talentosa, determinada, alegre y brillante”, una mujer de detalles, esposa amorosa, hermana entrañable y tía querida, cuya fortaleza y sonrisa quedarán por siempre en la memoria de los suyos.

Comunicado oficial “María Elena fue una mujer talentosa, determinada, alegre y brillante. Su presencia iluminaba a quienes la rodeaban, dejando huella en cada conversación, en cada gesto y en cada momento compartido. Fue una persona profundamente solidaria…”

Además de su faceta profesional, se resaltó su papel como esposa, hermana y tía, subrayando que su fortaleza, carácter y sonrisa permanecerán vivos en el recuerdo de quienes la conocieron.

¿Cuál fue la causa de muerte de María Elena Martínez de la Vega? Lo que realmente se sabe

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte. Lo que sí se informó fue la manera en que su familia y seres cercanos organizaron su despedida.

De acuerdo con el comunicado difundido, María Elena Martínez de la Vega fue velada el 16 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Velatorio García López – Casa Pedregal, ubicado en Avenida San Jerónimo No. 140, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Asimismo, se informó que su cuerpo sería cremado el sábado 17 de enero, en una ceremonia privada

¿Qué dijo Jorge Zarza sobre María Elena? La despedida más íntima del conductor de Hechos

Uno de los homenajes más comentados fue el de Jorge Zarza, conductor de Hechos Domingo en Azteca Noticias,

quien compartió un texto cargado de nostalgia, respeto y gratitud. En su mensaje, el periodista recordó cómo conoció primero la voz de María Elena antes que a la persona, cuando él apenas comenzaba su carrera.

Zarza narró que fue en 1989, cuando trabajaba como redactor en Núcleo Radio Mil, y ella ya era una reportera experimentada, aguda e intimidante. Con humor y honestidad, recordó el miedo que sentía cada vez que tenía que tomarle dictado:

Jorge Zarza “Yo era el novato. Tenía que estar listo para transcribir su nota. Moría de nervios —¿Estás listo? Porque yo ‘dicto y no repito’”. Ya para ese momento mis manos temblaban y no sabía si tomar el dictado en la vieja computadora de pantalla negra con letras verdes o de puño y letra. Al terminar de dictarme su nota, Maria Elena me pedía que se la leyera para corroborar que no hubiera errores. Luego colgaba.”

En ese relato, Jorge Zarza dejó claro que María Elena era exigente, dura y directa, pero también una maestra de la vieja escuela, de esas que forjan carácter a base de rigor.

“Era una formadora. Así era antes. A gritos. Hoy eso sería impensable…”. Jorge Zarza

Años después, coincidieron como reporteros en TV Azteca, donde ella cubría la fuente presidencial, consolidando aún más su prestigio dentro del medio.

Jorge Zarza manda condolencias a la familia y así se despide de María Elena Martínez de la Vega

Además del rigor, Jorge Zarza compartió una anécdota que refleja la astucia, seguridad y pasión de María Elena por el periodismo. Recordó el día en que ella salió feliz de la oficina de la jefa de información para anunciar que se iba al Mundial de Francia 98.

Con su estilo inconfundible, explicó cómo consiguió el viaje prometiendo una cobertura única:

María Elena: -"Mi Zarza ¡Me voy a París!”

Jorge Zarza: -"Y ¿Cómo le hiciste?”

María Elena: “Le dije que yo le garantizaba hacer una cobertura paralela a deportes… además le dije que yo dominaba la lengua y esa era mi ventaja”.

Cuando Zarza le preguntó si realmente hablaba francés, la respuesta fue tan contundente como divertida:

María Elena: ¡Oui!. ¡Por supuesto que no! No hablo nada de francés, pero el periodismo no tiene lenguaje. La nota es la nota”.

“Esa era María Elena Martínez de la Vega” Jorge Zarza

Ese momento, según Jorge Zarza, resume a la perfección quién era María Elena Martínez de la Vega: audaz, segura, brillante y absolutamente convencida del poder del periodismo.

El mensaje cerró con un abrazo solidario a su familia y un último adiós que hoy resuena en todo el gremio: