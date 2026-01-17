Joven actriz murió trágicamente en fuerte accidente automovilístico, tenía apenas 18 años: ¿Quién era? VIDEO

El año 2015 quedó marcado por la tragedia para la industria del entretenimiento. La muerte de una joven actriz conmocionó a la opinión pública y generó un ambiente de duelo que trascendió las pantallas. Con un futuro más que prometedor, su carrera se detuvo de manera estrepitosa. Te contamos la historia completa.

¿Qué joven actriz colombiana murió en el 2015?

La muerte de Karem Escobar fue devastadora para su entorno cercano. Era hermana de la actriz Estefany Escobar, conocida por su participación en producciones como Un ángel llamado Azul y Amas de casa desesperadas. Para Estefany, la pérdida significó despedirse no solo de una hermana, sino de una compañera de vida y de sueños compartidos.

Sus padres, Agustín y Estela Escobar, enfrentaron uno de los golpes más duros que puede vivir una familia: la pérdida de una hija en circunstancias trágicas e inesperadas. Amigos, colegas y figuras del medio artístico expresaron su dolor y solidaridad, recordando a Karem como una joven alegre, disciplinada y apasionada por la actuación.

A más de una década del suceso, el caso de Karem Escobar sigue generando tristeza en su entorno cercano y en los fans y seguidores que cosechó durante su trayectoria.

Karem Escobar, actriz colombiana que murió a los 18 años / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió la actriz Karem Escobar?

El 12 de noviembre de 2015, la vida de Karem Escobar se apagó de manera abrupta tras un accidente automovilístico registrado en Bogotá. La joven actriz, de apenas 18 años, había salido de clases y decidió reunirse con algunos amigos para pasar el tiempo antes de regresar a casa. Se trataba de una salida cotidiana.

Sin embargo, durante el trayecto ocurrió la tragedia, la camioneta en la que viajaban perdió el control en plena vía. De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo circulaba a una velocidad considerable cuando se produjo el impacto, lo que provocó que diera varias vueltas sobre el asfalto a lo largo de aproximadamente 23 metros.

La fuerza del accidente fue devastadora. Durante el siniestro, Karem salió expulsada del automóvil, sufriendo lesiones severas. Según explicó Óscar Bastidas, abogado de la familia Escobar Parra, el golpe contra el pavimento fue letal y le causó la muerte casi de manera inmediata. La noticia se propagó rápidamente y dejó en shock tanto a sus familiares como a sus compañeros de trabajo.

¿Quién era Karem Escobar y en dónde trabajó?

Karem Escobar fue una actriz colombiana que, pese a su juventud, consiguió marcar presencia en la televisión nacional. Estas virtudes captaron rápidamente la atención de responsables de casting, lo que le permitió incursionar en la pantalla chica desde una edad temprana.

Su trayectoria profesional comenzó con participaciones en producciones de gran relevancia en Colombia. Uno de sus primeros proyectos fue la serie histórica La Pola, donde compartió escenas con actores de amplia trayectoria y fortaleció su formación en producciones de alto nivel. Más adelante, integró el elenco de Mujeres al límite, una producción caracterizada por retratar historias intensas y cercanas a la realidad.

Con tan solo 17 años, Karem ya era vista como una figura emergente dentro del ámbito artístico colombiano. Su nombre empezaba a ganar reconocimiento entre productores y canales de televisión, y todo apuntaba a que le esperaba una carrera llena de oportunidades.

