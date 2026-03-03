Famosa cantante sufre grave intoxicación por unos ¡nuggets de pollo! ¿De quién se trata? “Mi vida cambió”

La muerte de la influencer filipin, Emma Amit, a causa de una intoxicación, ha sacudido a la comunidad digital, ya que a sus 51 años mantenía una conexión cercana con sus seguidores, quienes la admiraban por su contenido en redes, tales como recetas y blogs diarios.

Ahora, una famosa cantante vivió un delicado momento de salud, luego de que sufriera una grave intoxicación provocada por el consumo de un alimento que probablemente se encontraba en descomposición. La noticia preocupó a sus fans y seguidores, pues según sus palabras, “le cambió la vida”. Te contamos más.

¿Qué famosa cantante se intoxicó tras el consumo de “nuggets” de pollo?

La actriz Michelle Williams, quien formara parte del exitoso grupo femenino Destiny’s child, vivió un momento delicado en su salud luego de sufrir una fuerte intoxicación alimentaria.

La exintegrante de dicha agrupación, relató el incidente durante su participación en el programa Sherri, conducido por Sherri Shepherd, donde confesó que el episodio fue tan grave que incluso tuvo que cancelar compromisos profesionales.

La artista, de 46 años, explicó que el incidente ocurrió a principios de este 2026 y que, aunque ahora puede hablar del tema con humor, en su momento atravesó horas complicadas. “¡ Me enfermé! ”, confirmó en el programa.

¿Cómo fue la intoxicación que sufrió la cantante Michelle Williams?

La también actriz, Michelle Williams, relató que el problema comenzó cuando compró nuggets de pollo con papas fritas antes de una función matutina. Según explicó, suele consumir este tipo de alimentos grasos porque le ayudan a “lubricar” sus cuerdas vocales antes de salir al escenario.

Sin embargo, tras adquirir la comida, cometió un descuido, en lugar de refrigerar los nuggets, los dejó en el microondas, el cual (según detalló) se encuentra encima de un radiador. Los alimentos permanecieron ahí durante más de nueve horas.

“ Se estuvieron horneando por nueve horas ”, explicó entre risas nerviosas. La presentadora señaló que, bajo esas condiciones, era muy probable que el alimento estuviera contaminado con bacterias.

Después de cumplir con su función nocturna, la cantante decidió no desperdiciar la comida y consumió los nuggets. Cuatro horas más tarde comenzaron los síntomas. “ Mi vida cambió para siempre. Estuve mal ”, confesó.

¿Cuál es la trayectoria de Michelle Williams?

Tenitra Michelle Williams es una cantante, actriz y compositora estadounidense reconocida internacionalmente por formar parte del exitoso grupo femenino Destiny’s child, uno de los conjuntos más influyentes de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Con el grupo participó en álbumes multiplatino como Survivor (2001) y Destiny fulfilled (2004), consolidando una carrera que incluyó múltiples premios Grammy y millones de discos vendidos en todo el mundo. Canciones como “Survivor”, “Bootylicious” y “Say My Name” marcaron una era en la música pop y R&B.

Además de su carrera musical, Michelle Williams ha destacado como actriz en el teatro musical. Ha participado en importantes producciones como Aida, Chicago y The color purple.

