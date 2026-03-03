Ian García: Anuncian su regreso a los Wapayasos y lo revelan con picante FOTO, ¿cómo Dios lo trajo al mundo?

Ian García, parte de la agrupación “los Wapayasos”, regresará al elenco tras su salida hace algunos años. Más allá del anuncio que emociona a fans y seguidores, lo llamativo para muchos fue la forma con la que anunciaron la noticia, pues una cuenta de noticias compartió una muy picante foto. ¿Cuál es?

Ian García / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Quiénes son los integrantes más famosos de los Wapayasos?

Los Wapayasos son un grupo mexicano que combina baile, comedia y performance. Surgieron originalmente como un espectáculo infantil con disfraces llamativos y rutinas coreográficas, pero con el tiempo evolucionaron hacia presentaciones dirigidas a público adulto.

La agrupación comenzó a ganar popularidad en redes sociales y eventos masivos por su estilo sensual y que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

Te compartimos quiénes son “los Wapayasos” más reconocidos:



Ian García: Uno de los rostros más populares del grupo.

Brandon Castañeda: Influencer y creador de contenido que también formó parte del concepto.

Joab Castañeda: Otro de los integrantes que destacó en escenarios y presentaciones públicas.

José Luis Medellín (conocido como “el Wapayaso mayor”): Vinculado con la dirección y organización del proyecto.

Te puede interesar: Eleazar Gómez e Ian García exwapayaso son captados en pelea callejera Guadalajara

Los Wapayasos / Redes sociales

¿Cómo anunciaron el regreso de Ian García como “Wapayaso”?

Ian García dejó de formar parte de “los Wapayasos” hace algunos años, ya que quiso incursionar en otros proyectos como el modelaje y la actuación.

Recientemente la noticia de su regreso al proyecto se hizo saber por medio de algunas filtraciones, la más evidente, una imagen en la que se leía el siguiente mensaje “ Cerrando el elenco para marzo, abril y mayo de @wapayasosyhorripicosos ”, dentro de dicha fotografía, aparecía un brazo tatuado, ubicado por muchos como Ian García.

Aunado a esto, la cuenta de X “Cultura Pop”, confirmó los rumores con una picante imagen de Ian, en la que el artista aparece con casi nada de ropa y anunciando su regreso a la agrupación. Su vuelta ha sido polémica para muchos, aquí algunos de los comentarios:



“El hambre está cabr*n”,

"¿Qué pasó? ¿No le fue bien como solista?” y,

“Ya lo dejaron de mantener”.

Lee: Líder de los Wapayasos se divorcia y su ahora exesposa se queda con el anillo

Ian García (@iangarciamx) anuncia su regreso a Los Wapayasos pic.twitter.com/1wsYEzzYrI — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 3, 2026

¿Quién es Ian García?

Ian García comenzó su carrera dentro del mundo del modelaje y el fitness, algo que a la larga le ayudó en su imagen física y estética para integrarse al mundo del espectáculo.

Su gran oportunidad llegó con los Wapayasos, grupo que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación gracias a sus coreografías y presentaciones en eventos masivos.

Fue aproximadamente en 2019 que Ian García decidió dejar el grupo para buscar crecimiento profesional como solista. Tras su salida, se enfocó en diversificar su carrera en áreas como:



Modelaje profesional,

participación en obras de teatro,

apariciones en televisión y reality shows y,

creación de contenido digital

Tal vez te interese: Ian García se abre camino en teatro, televisión y participará en un reality show