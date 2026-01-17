Muere atropellada exactriz infantil de Nickelodeon a los 33 años; el conductor huye de la escena

A pocos días de la muerte de Yeison Martínez, otra lamentable tragedia golpea a la industria del entretenimiento se tras confirmarse la muerte de Kianna Underwood, exactriz infantil de Nickelodeon, quien perdió la vida a los 33 años luego de ser atropellada por un vehículo en Nueva York.

La noticia fue dada a conocer este viernes 16 de enero de 2026 y ha generado conmoción entre seguidores del canal y fanáticos de los programas que marcaron a toda una generación. Las autoridades informaron que el conductor responsable se dio a la fuga y continúa siendo buscado.

Muere atropellada exactriz de Nickelodeon en Nueva York. / IMDB

¿Qué le pasó a Kianna Underwood, exactriz de Nickelodeon?

De acuerdo con el reporte de la Policía de Nueva York, el trágico accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas del viernes, cuando Kianna Underwood intentaba cruzar una calle en el barrio de Brownsville, en Brooklyn. En ese momento, fue impactada por una camioneta que circulaba por la zona.

El fuerte golpe provocó que la actriz fuera arrastrada aproximadamente una cuadra, hasta quedar tendida sobre la vía pública. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica.

Sin embargo, al arribar a la esquina de Osborn Street y Pitkin Avenue, los paramédicos confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Kianna Underwood fue declarada muerta en el lugar, según informaron autoridades locales.

¿Quién atropelló a Kianna Underwood, exactriz de Nickelodeon?

Las investigaciones preliminares señalan que la actriz aparentemente cruzó la vialidad cuando el semáforo se encontraba en rojo, lo que habría impedido que el conductor lograra frenar a tiempo.

No obstante, las autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y recabando testimonios para esclarecer los hechos.

El vehículo involucrado fue descrito como una camioneta Ford negra que se desplazaba en dirección oeste. Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima y huyó del lugar.

Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se ha identificado al responsable, por lo que la Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación.

¿Quién fue Kianna Underwood, exactriz de Nickelodeon?

Kianna Underwood fue una actriz infantil estadounidense que alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a su participación en el popular programa “All That”, de Nickelodeon, donde formó parte del elenco en su última temporada, que concluyó en 2005.

Además, prestó su voz al personaje de Fuchsia Glover en la serie animada “Little Bill” y participó en la primera gira nacional de un musical, interpretando a “Little Inez”.

Aunque tuvo una prometedora carrera en su infancia, en los últimos años decidió alejarse del medio artístico y llevar una vida más privada.

