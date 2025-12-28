Tylor Chase, actor de El manual de Ned, es hospitalizado de urgencia en Navidad: ¿Cuál es su estado de salud?

El actor Tylor Chase, recordado por su participación en la serie infantil El manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado de emergencia en un hospital del sur de California el pasado 25 de diciembre, fecha en la que se difundió la noticia a través de redes sociales y diversos medios internacionales. La información generó preocupación entre seguidores del programa de Nickelodeon, quienes comenzaron a preguntar por su estado de salud y las circunstancias que rodearon su hospitalización.

Tylor Chase, actor de El manual de Ned / Redes sociales y canva

¿Por qué fue hospitalizado Tylor Chase en California?

La hospitalización de Tylor Chase ocurrió tras una serie de intervenciones coordinadas por familiares, amigos cercanos y antiguos compañeros de trabajo. Según información publicada por el Daily Mail, la decisión de ingresarlo a un hospital se tomó luego de que se determinara que necesitaba atención inmediata en un centro especializado.

El ingreso fue posible gracias a la colaboración entre su padre, exintegrantes del elenco de El manual de Ned y el influencer Jake Harris, quien logró contactar a un centro de crisis que aceptó evaluar al actor el mismo día de Navidad. Tras la valoración inicial, se determinó su traslado a un hospital local para un tratamiento de observación de 72 horas.

Jake Harris declaró que el personal médico concluyó que Chase requería atención urgente y confirmó que el actor quedó bajo supervisión profesional desde ese momento. La evaluación se enmarca dentro de los protocolos médicos establecidos en el estado de California para casos relacionados con salud mental.

Daniel Curtis Lee viajó desde Los Ángeles para ayudar a Tylor Chase a conseguir un techo temporal en Riverside. / x

¿Cuál es el estado de salud actual de Tylor Chase?

Hasta el momento, se ha informado que Tylor Chase permanece internado y bajo observación médica especializada. La evaluación psiquiátrica de 72 horas tiene como objetivo determinar su condición clínica y definir los pasos a seguir en su tratamiento, conforme a la legislación vigente en California.

No se han dado a conocer diagnósticos específicos ni detalles clínicos adicionales. Las personas involucradas en su atención han señalado únicamente que el actor se encuentra recibiendo la atención correspondiente en un hospital del sur del estado.

Jake Harris aseguró que Chase está siendo atendido por profesionales capacitados, mientras que amigos y excompañeros han compartido mensajes de apoyo en redes sociales, sin revelar información médica sensible. Hasta ahora, no se ha informado una fecha estimada para su alta ni si el tratamiento se extenderá más allá del periodo inicial de observación.

Conoce la verdad sobre las enfermedades que han marcado la vida del ex actor infantil Tylor Chase. / Foto: Redes sociales

¿Qué papel tuvieron sus excompañeros de El manual de Ned?

Exintegrantes del elenco de El manual de Ned también participaron en los intentos por auxiliar a Tylor Chase. Daniel Curtis Lee, quien interpretó al personaje de Cookie en la serie, relató que trató de ayudarlo ofreciéndole alojamiento temporal en un hotel, como parte de los esfuerzos por mantenerlo en un lugar seguro.

Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, Chase abandonó el hotel en circunstancias que generaron preocupación. El personal del establecimiento se comunicó con Lee para informarle que el actor había salido del lugar y dejado la habitación en malas condiciones, lo que llevó a reforzar la idea de que necesitaba atención especializada.

Ante estos hechos, Daniel Curtis Lee mencionó públicamente la posibilidad de una internación involuntaria bajo la figura legal conocida como “5150”, un procedimiento contemplado en la ley de California que permite la hospitalización temporal de personas que representan un riesgo para sí mismas o para otros debido a problemas graves de salud mental.

La intervención definitiva fue impulsada por el padre de Tylor Chase, quien solicitó apoyo adicional para lograr que su hijo aceptara la ayuda médica. Amigos, excompañeros e incluso personas cercanas participaron enviándole mensajes de aliento a través de redes sociales y videollamadas, con el objetivo de que accediera a ser evaluado por especialistas.

Tras varias horas de gestiones y resistencia inicial, el actor aceptó ser trasladado al hospital, donde actualmente permanece bajo observación. Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales por parte de su familia ni de representantes legales.

