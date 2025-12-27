Exestrella de Nickelodeon vive en la calle y Cookie de ‘El manual de Ned’ le paga hotel para ayudarlo

La imagen sacudió a miles de fans: Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, caminando por las calles de Riverside, California, con ropa desgastada y un aspecto muy distinto al que muchos recuerdan de El manual de supervivencia escolar de Ned. El video se volvió viral en TikTok y reavivó la preocupación por la situación de calle, salud mental y adicciones que estaría enfrentando el actor.

La historia dio un giro cuando uno de sus excompañeros de reparto, Daniel Curtis Lee, viajó desde Los Ángeles para ayudarlo personalmente, ofreciéndole algo básico pero urgente: un techo

¿Qué revela el video viral de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, viviendo en la calle en California?

El video que detonó todo fue compartido en TikTok y muestra a Tylor Chase, de 36 años, caminando por una calle de Riverside mientras una persona lo reconoce y lo graba. Su apariencia visiblemente deteriorada y su contexto encendieron las alarmas entre seguidores de Nickelodeon y fans de El manual de supervivencia escolar de Ned.

No era la primera vez que circulaban imágenes similares. En semanas anteriores ya habían aparecido otros registros donde se le veía en situación de calle, interactuando brevemente con personas que lo identificaban por su pasado televisivo. Sin embargo, este nuevo video alcanzó mayor difusión y generó una oleada de mensajes de preocupación, tristeza y solidaridad.

La viralización no solo impactó a los fans, también llegó a excompañeros del elenco, quienes comenzaron a pronunciarse sobre la difícil realidad que enfrenta alguien que fue parte de una generación completa de la televisión juvenil.

¿Cómo reaccionaron los excompañeros de Nickelodeon de El manual de supervivencia escolar de Ned ante la crisis de Tylor Chase?

Antes incluso de la ayuda directa, varios actores de El Manual de supervivencia escolar de Ned ya habían manifestado su consternación por el estado de Tylor Chase. En entrevistas y charlas informales, compartieron lo doloroso que resulta ver a un colega atravesar una crisis tan visible.

La reacción también vino desde su familia. Tras la difusión de videos previos, la madre de Tylor Chase pidió detener campañas de recaudación de fondos organizadas por terceros. Según explicó, su hijo no necesita solo dinero, sino atención médica especializada y apoyo profesional. De acuerdo con declaraciones atribuidas a ella, Chase tendría dificultades para manejar recursos y pertenencias personales, lo que haría complicado el uso adecuado de donaciones económicas.

¿Cómo y por qué Daniel Curtis Lee ayudó a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, tras quedarse sin hogar?

La ayuda más concreta llegó de la mano de Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Cookie en la misma serie de Nickelodeon. El actor viajó cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para encontrarse con su excompañero y brindarle apoyo directo.

Según contó en Instagram, Daniel pasó parte del día caminando con Tylor, poniéndose al día y compartiendo una comida de pizza antes de ayudarlo a registrarse en un motel local. El objetivo era claro: protegerlo de una tormenta importante que azotaría el sur de California.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”. Daniel Curtis Lee

Además, le dedicó un mensaje de aliento que conmovió a los seguidores: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”.

En declaraciones a TMZ, Daniel Curtis Lee añadió: “Quería asegurarme de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora”.

Este gesto fue visto como un ejemplo de solidaridad real, más allá de los mensajes en redes sociales.

¿Por qué Tylor Chase, actor de Nickelodeon, se niega a entrar a rehabilitación y recibir ayuda profesional?

A pesar de las muestras de apoyo, la situación sigue siendo compleja. Shaun Weiss, actor de Mighty Ducks, también ofreció ayuda a Tylor Chase, invitándolo a permanecer en un centro de recuperación con el que colabora. Sin embargo, según Daniel Curtis Lee, el exactor de Nickelodeon ha mostrado reticencia a aceptar asistencia que implique hospitales o centros de tratamiento.

De acuerdo con sus allegados, Tylor se siente más cómodo permaneciendo en la calle, incluso cuando recibe propuestas de ayuda profesional. Daniel, aun así, mantiene la esperanza y lo expresó con claridad:

Otros compañeros también se sumaron a las reacciones. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned, compartió su tristeza por lo ocurrido y reflexionó sobre la dificultad de estas situaciones:

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”. Devon Werkheiser

Werkheiser señaló que, cuando se combinan adicciones y problemas de salud mental, ayudar a alguien que no busca activamente asistencia se vuelve extremadamente complicado. Aun así, confía en que la visibilidad del caso de Tylor Chase pueda abrir la puerta a apoyo genuino y oportunidades reales de tratamiento.

¿Quién es Tylor Chase, actor de Nickelodeon que vive en situación de calle?

Tylor Chase es recordado por su papel como Martin Qwerly en la exitosa serie juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned (Ned’s Declassified School Survival Guide), transmitida por Nickelodeon en la década de los 2000. Su personaje era uno de los más peculiares y queridos por los fans, gracias a su personalidad extrovertida y sus frases memorables. Durante esos años, Chase formó parte de una generación de actores que marcaron la televisión infantil y se convirtió en una cara conocida para millones de adolescentes.

Tras el final de la serie, Tylor Chase se alejó de los reflectores y mantuvo un perfil bajo en la industria del entretenimiento. Aunque participó en algunos proyectos menores, su carrera no alcanzó el mismo nivel de éxito que en Nickelodeon. Con el tiempo, su vida personal comenzó a enfrentar dificultades, y recientemente se viralizó un video en TikTok que lo muestra caminando por las calles de Riverside, California, en evidente situación de vulnerabilidad. Esta imagen impactó a seguidores que lo recuerdan como parte de una era dorada de la televisión juvenil.