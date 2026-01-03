Daniel Curtis Lee habla sobre Tylor Chase y revela por qué no puede llevarlo a rehabilitación en México

La situación actual del actor Tylor Chase, recordado por su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a generar atención luego de que Daniel Curtis Lee, su excompañero de reparto, respondiera públicamente al llamado de ayuda emitido desde México por la organización Patrulla espiritual. A través de un video difundido en redes sociales, Curtis Lee explicó cuál es el estado de Chase y los esfuerzos que se han realizado para brindarle apoyo.

Daniel Curtis Lee viajó desde Los Ángeles para ayudar a Tylor Chase a conseguir un techo temporal en Riverside. / x

¿Qué dijo Daniel Curtis Lee sobre la ayuda para Tylor Chase?

Luego de que Jesús Ignacio Torres, conocido como ‘el Chiquilín’, hiciera un llamado público para localizar y apoyar a Tylor Chase, Daniel Curtis Lee respondió a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En dicho mensaje, el actor habló en español para expresar su agradecimiento a la Patrulla espiritual por la disposición mostrada para ayudar a su excompañero de serie.

Curtis Lee señaló que ha hecho todo lo posible para que Tylor Chase tome conciencia de su situación y acceda a recibir tratamiento. Explicó que, aunque considera que la ayuda ofrecida en México podría ser una opción, no está en sus manos trasladarlo por cuenta propia. Dejó claro que cualquier decisión relacionada con su atención médica o rehabilitación corresponde únicamente al propio Chase y a su familia.

Durante el video, Daniel también subrayó que los sistemas de atención a las adicciones y la salud mental funcionan de manera distinta en México y en Estados Unidos, lo que ha representado un reto adicional para coordinar apoyos internacionales. Aun así, reiteró su reconocimiento a las personas y organizaciones que han mostrado interés en la recuperación del actor.

Tylor Chase, actor de El manual de Ned / Redes sociales y canva

¿Por qué Daniel Curtis Lee no puede llevarlo a la Patrulla espiritual en Tijuana?

Uno de los puntos que más atención generó fue la declaración de Daniel Curtis Lee respecto a la posibilidad de trasladar a Tylor Chase a Tijuana, donde opera la Patrulla espiritual. El actor explicó que no puede tomar esa decisión de manera unilateral, ya que se trata de un asunto legal, médico y familiar.

“Si pudiera llevarlo a Tijuana, lo haría”, señaló Curtis Lee, aclarando que el traslado a un centro de rehabilitación fuera del país debe contar con la aprobación y voluntad del propio Tylor Chase, así como con el respaldo de sus familiares. Indicó que forzar una situación de ese tipo no es viable ni legal dentro del marco actual.

Asimismo, Daniel explicó que la atención a largo plazo debe darse bajo esquemas formales y voluntarios. En ese sentido, confirmó que Tylor Chase ya se encuentra dentro de un proceso de rehabilitación en Estados Unidos, donde podrá recibir seguimiento médico y psicológico de manera continua. Añadió que diversas organizaciones se han acercado para ofrecer becas de tratamiento, siempre y cuando el actor acepte ingresar por decisión propia.

¿Cuál es la situación actual de salud y rehabilitación de Tylor Chase?

La situación de Tylor Chase se hizo pública luego de que circularan en redes sociales varios videos donde se le observa en situación de calle en California. A partir de ese momento, medios estadounidenses comenzaron a reportar que el actor enfrenta problemas de salud mental y adicciones que han complicado su estabilidad personal.

De acuerdo con información difundida por dichos medios, Tylor Chase padece esquizofrenia y trastorno bipolar, además de una dependencia severa al alcohol y a otras sustancias. Sus familiares han señalado que uno de los principales obstáculos para su recuperación ha sido su constante rechazo a los tratamientos médicos y a la medicación prescrita, lo que ha derivado en episodios de desorientación y pérdida de contacto con la realidad.

Daniel Curtis Lee confirmó que actualmente Chase ya ingresó a un centro de rehabilitación en Estados Unidos, donde recibirá atención especializada a largo plazo. Detalló que varios centros de rehabilitación han ofrecido apoyos económicos y becas para facilitar su ingreso, siempre bajo la condición de que el proceso sea voluntario.

El actor también explicó que, al enterarse de la situación de su excompañero, acudió personalmente a buscarlo para ofrecerle ayuda y canalizarlo con las instituciones correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la duración del tratamiento ni sobre el estado específico de salud de Tylor Chase, más allá de lo informado por Curtis Lee y los reportes previos de su familia.

