Estrella infantil y juvenil que brilló en Nickelodeon reaparece y luce irreconocible: FOTO

Amanda Bynes fue una de las caras más queridas de Nickelodeon en los años 2000. Su carisma, humor y talento la convirtieron en la reina de la comedia juvenil de los millenialls, pero cuando parecía estar en la cima, desapareció de Hollywood.

Ahora, tras varios años lejos de los reflectores, la actriz reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de imagen. Muchos aseguran que luce irreconocible, mientras otros celebran verla tranquila y enfocada en una nueva etapa de su vida.

Amanda Bynes la estrella de Nickelodeon que hoy luce irreconocible. / IMDB

¿Por qué se retiró Amanda Bynes de la actuación?

Amanda se retiró oficialmente a los 24 años, una decisión que en su momento dejó a todos con la boca abierta. Con el paso del tiempo, ella misma explicó que simplemente dejó de disfrutar actuar. Aunque era famosa y exitosa, confesó que no se sentía feliz frente a las cámaras.

Su última película fue Easy A (2010) y al verse en pantalla aseguró que no soportó su apariencia ni su actuación, lo que detonó su deseo de dejarlo todo. Además, ya arrastraba problemas de salud mental y consumo de sustancias, como marihuana, molly, éxtasis y Adderall.

Incluso reveló que durante She’s the Man cayó en una fuerte depresión por su imagen corporal, y en otros proyectos tenía dificultades para memorizar líneas. Todo esto la llevó a priorizar su bienestar y alejarse de la presión de Hollywood. Entre 2013 y 2022 estuvo bajo tutela legal mientras trabajaba en su recuperación.

Así luce actualmente Amanda Bynes

En meses recientes, Amanda Bynes reapareció en las calles con su novio, las imagenes fueron captadas por TMZ. En las que aparece fumando y completamente diferente con el cabello rubio platinado, más llenita, con un estilo mucho más relajado, con tatuajes, looks casuales y un físico distinto al que tenía cuando era estrella juvenil.

Ella misma explicó que atravesó un episodio de depresión que la hizo subir más de 9 kilos, ya que descuidó su alimentación y dejó de hacer ejercicio. Sin embargo, ahora está enfocada en cuidarse y adoptar hábitos más saludables.

¿A qué se dedica Amanda Bynes actualmente?

Tras dejar la actuación, Amanda Bynes se reinventó por completo. Estudió en el Fashion Institute of Design & Merchandising y se graduó en 2019, enfocándose en moda y diseño.

También incursionó en el arte. En diciembre de 2024 realizó un pop-up art show en Los Ángeles donde presentó obras como “Stars”, “Grey”, “Night” y “Lavender dreams”, marcando su primer evento público en más de una década.

Además, está preparándose para obtener su licencia de manicurista y dedicarse profesionalmente a la cosmetología. Incluso ha coqueteado con la música, compartiendo clips de producción EDM con amigos.

En 2025 abrió una cuenta de contenido exclusivo pero aclaró que solo la usa para convivir con fans, sin contenido subido de tono.

¿Quién fue Amanda Bynes?

Amanda Bynes fue una de las grandes estrellas infantiles de Nickelodeon. Debutó en “All That” y luego protagonizó “The Amanda Show”, programa que la convirtió en fenómeno juvenil.

Después saltó al cine con éxitos como” What a girl wants”, “She’s the Man”, “Hairspray”, “Sydney White” y “Easy A”. Su talento para la comedia la posicionó como la “it girl” de toda una generación.

Hoy, lejos de los sets de grabación, Amanda Bynes escribe una historia distinta: más tranquila, creativa y enfocada en su bienestar. Y aunque ya no esté en Hollywood, sigue despertando cariño y curiosidad entre quienes crecieron viéndola brillar.

