Tylor Chase, actor del Manual de Ned, vuelve a las calles tras ser hospitalizado: ¿Cuál es estado de salud?

El actor estadounidense Tylor Kurtis Méndez, conocido públicamente como Tylor Chase por su participación en la serie infantil Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a generar preocupación luego de que se confirmara que nuevamente se encuentra viviendo en situación de calle, tras haber sido hospitalizado durante 72 horas bajo una retención psiquiátrica involuntaria.

Tylor Chase enfrenta problemas de salud mental y adicciones; conoce la lucha del actor y los tratamientos que requiere. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Tylor Chase fue hospitalizado recientemente?

Según la información difundida por medios estadounidenses, Tylor Chase fue ingresado a un centro médico bajo una retención psiquiátrica involuntaria que se extendió por aproximadamente 72 horas. El objetivo era que permaneciera bajo observación médica y posteriormente fuera canalizado a un programa de desintoxicación previamente organizado por personas cercanas a él.

Sin embargo, el actor Shaun Weiss señaló que el actor fue dado de alta antes de que se completara ese proceso y sin que el equipo que estaba coordinando su atención fuera notificado.

“Se suponía que lo retendrían y luego lo trasladarían a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactarnos” Shaun Weiss

Tras su liberación, Chase volvió a ser visto en las calles de Riverside, California, lugar donde suele deambular desde hace tiempo. La situación generó nuevas alertas entre quienes intentan apoyarlo, debido a su estado de salud y a las condiciones en las que fue encontrado.

Conoce la verdad sobre las enfermedades que han marcado la vida del ex actor infantil Tylor Chase. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Tylor Chase?

Luego de abandonar la atención psiquiátrica, Tylor Chase fue localizado durante la noche en calles de Riverside. De acuerdo con los testimonios recabados, el actor se encontraba consumiendo sustancias y no portaba ni chamarra ni zapatos, a pesar de las bajas temperaturas registradas en la zona.

Ante esta situación, se notificó nuevamente a un equipo de crisis para que evaluara su estado. Aunque se le practicó una segunda valoración, se determinó que Chase representaba un peligro para sí mismo. No obstante, el equipo no procedió a ingresarlo nuevamente para recibir atención médica especializada.

Durante dicha evaluación, se reportó que el actor estaba fumando una sustancia y continuaba sin protección adecuada contra el frío. Hasta el momento, no se ha informado que haya sido internado de nuevo, y se mantiene viviendo en situación de calle.

Shaun Weiss también dio a conocer que está buscando apoyo institucional para darle seguimiento al caso. Indicó que ha entablado comunicación con ejecutivos del Sindicato de actores de cine con la intención de obtener respaldo de un representante político, además de solicitar ayuda al condado de Riverside. Por ahora, no se han reportado avances concretos en estas gestiones.

¿Qué enfermedades padece el actor de “Manual de supervivencia escolar de Ned”?

Tylor Chase fue diagnosticado a los 26 años con esquizofrenia y trastorno bipolar, información que fue revelada por su padre, Joseph Méndez Jr., quien se desempeña como agente inmobiliario. Estos padecimientos forman parte del contexto médico que ha marcado la vida del actor desde su etapa adulta.

Además de los diagnósticos psiquiátricos, se ha informado que Chase desarrolló dependencia al alcohol y a las drogas, situación que ha influido en su condición actual. De acuerdo con los reportes, el actor no ha aceptado de manera constante la ayuda ofrecida por su familia ni por excompañeros del medio artístico.

En semanas recientes, el nombre de Tylor Chase se volvió tendencia en redes sociales luego de que circularan videos y testimonios que mostraban su situación de calle. Las imágenes generaron preocupación entre seguidores de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, en la que dio vida al personaje de Martin Qwerly.

Hasta ahora, no se ha confirmado que el actor cuente con un programa de atención médica o rehabilitación activo. Las personas que han intentado ayudar continúan buscando alternativas para que pueda recibir el seguimiento necesario, mientras Chase permanece en las calles de California.

